Vector transfiere clientes a Finamex

CIUDAD DE MÉXICO.- Casa de Bolsa Finamex acordó con Vector Casa de Bolsa la transferencia de las cuentas de clientes que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad.

En un comunicado a la BMV, Finamex dijo que adquirirá, a través de su sociedad operadora de fondos de inversión o cualquier otra afiliada que designe, las acciones del capital social fijo de las que es titular Vector Fondos en 21 fondos de inversión.

Vector dijo que las inversiones y activos de clientes siguen íntegros y respaldados.