México duplicará tráfico de pasajeros en 2044: Airbus

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráfico de pasajeros vía aérea se duplicará en México al pasar de 103.5 millones de personas en 2024 a 215.6 millones en 2044, un alza de 108%, indican estimaciones de Airbus.

El resultado estará impulsado por la expansión económica, una clase media en ascenso y una mayor conectividad nacional e internacional. También se espera que la frecuencia de viajes aumente, elevando los viajes per cápita de 0.6 a 1.2.

La demanda se mantendrá sólida en todos los sectores, siendo los segmentos de viajes domésticos y regionales los que tendrán el mayor incremento.

Para acompañar este crecimiento en el consumo, se prevé que la flota de aviones comerciales necesaria para servir a México, considerando operadores locales y extranjeros, crecerá 64%, con aviones de pasillo único liderando el volumen.

De acuerdo con la Previsión Global del Mercado 2025-2044 de Airbus, el tráfico doméstico experimentará el mayor crecimiento con un alza de 148% en los próximos 20 años, seguido por el regional, que tendrá un aumento de 146% y el internacional, 60%.

En México, Volaris y Viva Aerobus son las aerolíneas con el mayor número de aviones en operación de Airbus.

Volaris cuenta con una flota de 152 aeronaves, de las cuales 64% son NEO y el resto A321 y A320, mientras que Viva cuenta con 99 aeronaves Airbus, 58% son NEO y 42% A321.

En la primera quincena de diciembre, Airbus entregó 30 aviones a nivel mundial, un ritmo inferior al promedio del mes, debido a que algunas aerolíneas esperan detalles sobre la solución de un reciente problema de fuselaje.