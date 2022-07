Tips para sobrevivir a la inflación

Debido a que entre julio, agosto y septiembre se esperan las mayores alzas de precios de alimentos y productos, una alternativa es comprar solamente la cantidades necesarias para la semana, quincena o mes, dijo Raymundo Tenorio, economista y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey.

"Esto porque también si se compran más cantidades que no se consumen en ese tiempo, se desperdician y ya implicaron un gasto", comentó. En junio pasado, la inflación general en el País fue de 7.99 por ciento y la previsión de Invex es que en julio y agosto de este año, llegue a 8.5 por ciento. Asimismo, Tenorio señaló que las marcas blancas, aquellas pertenecientes a una cadena de distribución, son una buena opción porque tiene un menor costo que las demás. Una opción adicional es no adquirir frutas que no son de temporada, ya que son más caras.

"Consumamos productos más baratos en el mercado como melón, sandía, papaya, no consumas productos que no son de temporada porque vas a pagar más", explicó.

El consejo general es que hagamos lo posible por aguantar estos próximos tres meses que se espera una inflación de 8 por ciento, mencionó Tenorio. Sugirió a aquellos que tienen deudas financieras, optar por la portabilidad, es decir, que los saldos de una tarjeta sean transferidos a otra institución financiera, ya que con esta alternativa les ofrecen mejores condiciones crediticias como tasas más bajas.

"Aprovechemos que hay portabilidad para pasar a bancos donde estaremos pagando menos y los comparativos de tasas se encuentran en Condusef", dijo.

Comparten plan familiar

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) compartió un plan familiar para enfrentar la inflación que incluye hacer un análisis detallado de gastos prescindibles, pequeños y recurrentes, también llamados "gastos hormiga".

"Recorta algunos para poder generar un pequeño ahorro. Si bien su costo independiente pareciera poco, varios de (esos gastos hormiga) en conjunto sí pueden constituir un monto significativo", mencionó.