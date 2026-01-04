Caen las ventas de Tesla por 2do año

NUEVA YORK.- Tesla perdió el título como el fabricante de vehículos eléctricos de mayores ventas en el mundo el viernes, ya que una revuelta de clientes por las políticas de derecha de Elon Musk, la expiración de créditos fiscales en Estados Unidos para los compradores y la fuerte competencia en el extranjero hicieron que las ventas cayeran por segundo año consecutivo.

Tesla informó que entregó 1,64 millones de vehículos en 2025, una disminución del 9% respecto al año anterior.

Su rival chino BYD, que vendió 2,26 millones de vehículos el año pasado, es ahora el mayor fabricante de vehículos eléctricos.

Es un desarrollo sorprendente para una empresa automotriz cuyo ascenso llegó a parecer imparable, superando a las automotrices tradicionales que contaban con muchos más recursos y ayudando a convertir a Musk en el hombre más rico del mundo. La caída en las ventas se produjo a pesar de impulso de marketing del presidente estadounidense Donald Trump a principios del año pasado, cuando convocó a una conferencia de prensa para elogiar a Musk frente a Teslas alineados en la entrada de la Casa Blanca, y luego anunció que compraría uno, rompiendo el precedente presidencial de no respaldar productos de empresas privadas.

Las ventas de Tesla para el cuarto trimestre del 2025 totalizaron 418.227, quedando por debajo incluso del objetivo reducido de 440.000 que los analistas encuestados por FactSet esperaban recientemente. El total de ventas se vio afectado por la expiración de un crédito fiscal de 7.500 dólares que fue eliminado por el gobierno de Trump a finales de septiembre.

Las acciones de Tesla bajaron 2,6% y se cotizaron en 438,07 dólares el viernes.

Incluso con múltiples problemas afectando a la empresa, los inversores esperan que el CEO de Tesla, Musk, pueda cumplir con sus ambiciones de hacer de Tesla un líder en el servicio de taxis autónomos y lograr que los consumidores adopten robots humanoides que puedan realizar tareas básicas en hogares y oficinas. En un reflejo de ese optimismo, las acciones terminaron 2025 con una ganancia de aproximadamente el 11%.

El último trimestre fue el primero con ventas de versiones simplificadas del Model Y y Model 3 que Musk presentó a principios de octubre como parte de un plan para revivir las ventas. El nuevo Model Y cuesta poco menos de 40.000 dólares, y los clientes pueden comprar el Model 3 más barato por menos de 37.000 dólares. Se espera que esas versiones ayuden a Tesla a competir con los modelos chinos en Europa y Asia.

Para los resultados del cuarto trimestre que se publicarán a finales de enero, los analistas esperan que la empresa registre una caída del 3% en las ventas y una caída de casi el 40% en las ganancias por acción, según FactSet. Los analistas prevén que la tendencia a la baja en ventas y utilidades eventualmente se revierta a medida que avance el 2026.