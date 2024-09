Hay condiciones pese a reforma judicial o macroeconomía, afirman

El País está pasando por un momento para emprender e invertir dada las condiciones económicas, tecnológicas y gran oferta de talento, a pesar de los cambios como la reforma judicial y cuestiones macroeconómicas, afirmó Vincent Speranza, director general de Endeavor México.

"A pesar de la reforma judicial, a pesar de los chinos, a pesar de todo, hoy es el mejor momento para emprender y para invertir en México", dijo el directivo en el marco del evento "WIRED Summit 2024".

Speranza explicó que el País hoy cuenta con mucho talento humano y oferta de tecnología para emprender.

"Nunca hubo tal magnitud de talento, nunca hubo tecnología que permitiera igualar la cancha para todos, es el mejor momento", sostuvo.

Reconoció que derivado de la crisis sanitaria muchas empresas levantaron capitales y buscaron fondos de inversión para emprender, panorama que hoy es diferente dado a los resultados vistos en el mercado.

En este sentido, llamó a todos los emprendedores a que busquen el modelo adecuado para lograr obtener capitales, pero al mismo tiempo tomar las cosas de forma mesurada, pues el mercado en la región es muy hostil.

Fabrice Serfati, socio y director de Ignia, acusó que luego de diversas inversiones y capitales obtenidos a los fondos de inversión, en la actualidad muchas empresas no han regresado el dinero a los inversionistas.

"No hemos visto salidas en Latinoamérica cómo nos gustaría, muchos de nuestros emprendedores no entienden que es un ciclo que se va repitiendo. De 20 inversiones que estamos haciendo solo cinco están en México. La región es una mina de oro", añadió.





Requieren comprender su impacto ambiental

Además de crear planes para encontrar financiamiento, los emprendedores requieren entender acerca del impacto ambiental que pudieran tener sus negocios, dijo Aparna Shrivastava, jefa de la oficina de cambio climático de la corporación financiera de desarrollo internacional de Estados Unidos.

Durante su participación en el "Climate Innovación Summit 2024 de Deloitte", la representante del organismo indicó que se deben calcular las estimaciones sobre dicho aspecto ambiental, y se requiere sugerir a las empresas cómo actuar ante ello.

Gema Sacristán, socia líder de sostenibilidad y cambio climático en Deloitte, comentó que prestar atención a los temas de sostenibilidad abre la puerta a estos negocios.

"Básicamente para mitigar riesgos, buscar y oportunidades de negocios. Y estos temas de sostenibilidad se están teniendo muy en cuenta por el consumidor y los inversionistas", detalló.

Shrivastava dijo que en los diversos países se tienen que generar las facilidades que puedan responder a la transición de negocios verdes.

Por ello, la innovación en estos temas es importante, como el caso de los vehículos eléctricos, destacó.

Sacristán, coincidió en que las innovaciones son una gran oportunidad para encontrar soluciones en los negocios verdes y se requiere inversiones en esta área.

"La mayoría de las tecnologías que vamos a necesitar para descarbonizar el mundo, todavía no existen, no son viables o no son escalables por eso necesitamos invertir en innovación", explicó.