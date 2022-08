T-MEC: El ´foco amarillo´ de contratos colectivos

Es cuestión de tiempo para que Estados Unidos aumente la presión sobre México ante el rezago en el proceso de legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), un compromiso adquirido en materia laboral con el vecino país y Canadá dentro del anexo 23-A del T-MEC.

No es un asunto menor. De los más de 500 mil CCT existentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), ha legitimado 5 mil 405 al 21 de julio último; es decir, apenas 1%, aunque la autoridad adelantó que pueden ser alrededor de 15 mil CCT a revisar y aprobar.

Es factible que México se convierta en un cementerio de contratos colectivos y, de paso, abra un frente de mayor presión por parte de Estados Unidos, en un contexto en el cual hace un par de semanas ese país solicitó, junto con Canadá, una etapa de consultas por la afectación a las inversiones estadunidenses derivada de la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

"Está muy claro lo que firmamos en el T-MEC desde el punto de vista laboral y desde luego que Estados Unidos estará observando que se cumpla; hay fechas establecidas para su cumplimiento. En caso de que no cumpliéramos, Estados Unidos ejercerá presión, así como la ejerce ahora en las condiciones de inversión en el sector energético", advierte en entrevista el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

De hecho, el tema laboral dentro del acuerdo comercial es una de las prioridades de la economía más grande del mundo.

En julio de 2021, la embajadora Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos, señaló que la legitimación de CCT es un tema central para el cambio al nuevo modelo laboral en México y el fin de las prácticas pasadas.

El pasado 21 de julio, en su cuenta de Twitter, Tai se refirió al uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR):

"Nuestro uso continuo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) resalta el compromiso de esta administración con avanzar los derechos de los trabajadores. Ellos merecen el derecho a organizarse libremente y esperamos trabajar con México para abordar este tema puntualmente".

Mediante el MLRR Estados Unidos y Canadá pueden exigir el cumplimiento de la ley laboral; si ésta no se acata, tienen la posibilidad de emitir sanciones comerciales directamente a las empresas, que van desde la imposición de aranceles hasta el bloqueo de importaciones, según los anexos 31 A y B del T-MEC.

Es decir, este procedimiento es aplicable para los derechos que son reconocidos en el anexo 23-A del T-MEC, en el cual México se comprometió a garantizar que sus trabajadores puedan acceder a una negociación colectiva auténtica, para lo cual es indispensable la existencia de una efectiva democracia sindical y el ejercicio pleno de la libertad de asociación por parte de los trabajadores.

"Hay algunos contratos que simplemente van a desaparecer porque son contratos que realmente no corresponden a la nueva vida sindical de los trabajadores en las empresas. Y, por otro lado, si algún sindicato no completa el proceso de legitimación antes del 1 de mayo de 2023, esto no quiere decir que los trabajadores pierdan las condiciones que tiene ese contrato, es decir, los trabajadores conservarán las condiciones de esos contratos, pero simplemente el contrato colectivo no va a estar legitimado".

Entonces, advierte, en ese sentido sí es un foco amarillo porque van pocos contratos que pasan por el proceso de legitimación.

Ricardo Martínez Rojas, socio fundador del despacho De la Vega & Martínez Rojas, una firma especializada en servicios legales en materia laboral, seguridad social y migratoria, plantea los siguientes escenarios en una charla telefónica con este semanario:

Por un parte, explica, el hecho de que solamente se hayan legitimado hasta la fecha alrededor de 5 mil contratos "refleja la queja grave de Estados Unidos y Canadá de que había mucho contrato colectivo de protección que no estaban operando".

Por otro lado, agrega, también hay muchos contratos colectivos que correspondían a obras y que nunca se dieron por terminados, por ejemplo, de tipo civil, marítimo o petrolero. Muchas empresas se van a quedar sin el contrato colectivo y eso se va a prestar a que otros nuevos sindicatos vayan a ir por esos contratos colectivos.