Hay más vacas, pero sube carne

El veto no se ha traducido en una baja del precio de la carne al consumidor.

MONTERREY, NL.- El veto que desde diciembre pasado impuso Estados Unidos a las exportaciones de becerros de Nuevo León a ese país, provocó un desplome de hasta el 60 por ciento del precio del ganado de registro en la entidad, pero esto no se ha traducido en una baja del precio de la carne al consumidor, como habría de esperarse.

Al contrario, actualmente, la carne se cotiza en promedio 4.8 por ciento más que hace un año y en particular la molida está hasta un 11 por ciento más cara, muestran datos del INEGI.

"Las tiendas de autoservicio ya están importando carne de más países, además de Estados Unidos, de Argentina y Brasil, a mejores precios, pero no lo han reflejado al consumidor final", señaló Obed González Flores, engordador de reses.

Por el lado de los hatos, otros criadores de ganado de registro de Nuevo León señalaron que, además de no poder exportar, tampoco han podido llevar sus reses a las Ferias de Exposición de Ganado de otros estados del país, pues éstos no les permiten la entrada ante el temor de que sus cabezas puedan ser contagiadas de Tuberculosis Bovina (TB), aunque en los corrales del estado no existe esa enfermedad.

Frente a ambos bloqueos, comentaron que de un valor promedio de 50 mil pesos que costaba un becerro de registro (como Beefmaster, Simmental Simbrah y Charolais), ahora es vendido a unos 20 mil pesos.

"Toda esta bronca con Estados Unidos vino porque las autoridades zoosanitarias del estado y federales no llevaron un correcto control, además de ganaderos tramposos, y por todo eso la está llevando la ganadería de registro", dijo un criador.

En contraste, los criadores de reses de otras entidades del país están sacando mayor raja.

El ciclo de exportación de reses a EU inicia el 1 de septiembre y concluye 31 de agosto del siguiente año, y las cifras del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revelan que de septiembre a junio del periodo 2023-2024 el total de envíos de cabezas del país subió 19.1 por ciento anual.