Demandan empleados a Starbucks

NUEVA YORK, EU.- Los trabajadores de Starbucks en tres estados iniciaron acciones legales contra el gigante cafetero, alegando que violó la ley al cambiar su código de vestimenta, pero se negó a reembolsar a los empleados que tuvieron que comprar ropa nueva, informó The New York Post.

Los empleados, respaldados por el sindicato que agrupa a los trabajadores de Starbucks, presentaron demandas colectivas en tribunales estatales de Illinois y Colorado. También presentaron quejas ante la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral de California.

Si la agencia decide no imponer sanciones a Starbucks, los trabajadores tienen la intención de presentar una demanda colectiva en California, según las quejas citadas por el medio.

Starbucks no hizo comentarios directos sobre las demandas, pero afirmó que simplificó su código de vestimenta para ofrecer una experiencia más consistente a los clientes y brindar a sus empleados una orientación más clara.

"Como parte de este cambio, y para asegurar que nuestros socios estuvieran preparados, recibieron dos camisetas sin costo alguno", informó la compañía. Starbucks se refiere a sus empleados como "socios".

El nuevo código de vestimenta de Starbucks entró en vigor el 12 de mayo.

Exige que todos los trabajadores en Norteamérica usen una camisa negra lisa de manga corta o larga debajo de sus delantales verdes. Las camisas pueden tener cuello o no, pero deben cubrir el abdomen y las axilas.

Los empleados deben usar pantalones de mezclilla caqui, negra o azul sin estampados ni dobladillos deshilachados, o vestidos negros lisos que no superen los 10 cm por encima de la rodilla.

El código de vestimenta también exige que los trabajadores usen zapatos negros, grises, azul oscuro, marrones, beige o blancos hechos de un material impermeable. Los calcetines y las medias deben ser de color discreto, según la empresa.

Starbucks anunció en abril que el nuevo código de vestimenta haría que los delantales verdes de sus empleados resaltaran y creara una sensación de familiaridad para los clientes.

Esto ocurre en un momento en que la compañía busca restablecer una experiencia más cálida y acogedora en sus tiendas. Antes de la entrada en vigor del nuevo código de vestimenta, Starbucks tenía una política relativamente laxa.

En 2016, comenzó a permitir que los empleados usaran camisas estampadas en una mayor variedad de colores para darles más oportunidades de expresión.

El antiguo código de vestimenta también se aplicaba con poca precisión, según la demanda de Colorado. Sin embargo, bajo el nuevo código de vestimenta, los empleados que no lo cumplen no pueden comenzar sus turnos.

Brooke Allen, estudiante de tiempo completo que también trabaja en un Starbucks en Davis, California, comentó que en julio un gerente le dijo que los Crocs que usaba no cumplían con los nuevos estándares y que tendría que usar zapatos diferentes si quería trabajar al día siguiente. Allen tuvo que recorrer tres tiendas para encontrar un par que cumpliera con los requisitos y que le costó 60.09 dólares.

Allen gastó 86.95 dólares adicionales en ropa de trabajo, incluyendo camisas negras y jeans.

"Creo que es una total insensibilidad por parte de la empresa esperar que sus empleados rediseñen completamente su vestuario sin compensación alguna", dijo Allen. "Muchos de nosotros ya vivimos al día".