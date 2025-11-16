Piden evitar compras de pánico de gas LP

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) hicieron un llamado a la población a no hacer compras de pánico de gas licuado de petróleo (LP), ya que el abasto está garantizado.

"La Sener, Pemex, así como las empresas Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas, entre otras, confirman que el abasto en todos los estados del centro, así como en toda la República Mexicana, está garantizado", informó la dependencia a través de un informe.

"Se cuenta con los inventarios para atender la demanda regular de este energético, por lo que se hace un llamado a la población a mantener la calma y no realizar compras de pánico", agregó.

Este miércoles, la Amexgas y el Gremio Gasero Nacional alertaron de problemas de abasto o racionamiento de este combustible.

Ante las versiones que circulan en medios de comunicación sobre supuestos racionamientos o desabasto programado en estados del centro de la República, la Sener, Pemex y las empresas de distribución de gas LP del país aclararon que tal información no es correcta.

Al respecto, dieron a conocer que existe una estrecha coordinación y diálogo permanente entre el gobierno y las empresas del sector para garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas.

Los comisionistas del gas y también los agrupados en diferentes gremios alertan que los problemas van a observarse en los próximos 15 días. Afirman que Pemex está teniendo dificultades para proveer el energético por temas de logística.

"Estamos trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industria, a todos los consumidores (...) Ha habido cambios logísticos, Pemex es nuestro principal proveedor de gas LP y el principal importador, y sí, ha tenido retos en sus infraestructuras, por lo que nos han estado cambiando los puntos de abasto", dijo este miércoles Rocío Robles, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).

Adicionalmente, Enrique Medrano, representante del gremio, señaló que diversos comisionistas —empresas que venden el hidrocarburo al consumidor final en la zona metropolitana— han denunciado que deben hacer largas filas en las terminales de Pemex y, en ocasiones, no alcanzan producto. "Las plantas de distribución de gas LP comentan que una de las causas fue el bloqueo de carreteras (...) en las últimas semanas, lo que ha atrasado la distribución, problema que ha afectado al Estado de México, CDMX, Puebla, Tlaxcala y Pachuca", agregó.

Pemex afirmó desde el miércoles que está garantizado el insumo energético, y ayer la Sener aseguró que la producción nacional de gas LP y las importaciones del combustible operan de manera regular.