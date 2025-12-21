Recurrirá el gobierno al mercado local de deuda

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal recurrirá en su mayoría al mercado de deuda local para poder financiar el déficit fiscal de 4.7% del tamaño de la economía, autorizado por el Congreso de la Unión para el ejercicio 2026.

Así lo estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Programa Anual de Financiamiento (PAF) 2026, el primero bajo la responsabilidad de María del Carmen Bonilla Rodríguez, como nueva subsecretaria del ramo.

En el documento se menciona que el mercado interno continuará como la principal fuente de financiamiento, enfocado en colocaciones a tasa fija y largo plazo.

Se proseguirá con el desarrollo de los Bondes G y del Bono S para robustecer los instrumentos sostenibles y contar con referencias sólidas que faciliten las emisiones de otros participantes.

El compromiso es que para 2026, la política de deuda del Gobierno Federal implementará una estrategia eficiente que contribuirá a la consolidación fiscal.

Tendrá como objetivo cubrir las necesidades de financiamiento a un nivel de riesgo y costo adecuado, al tiempo que se realiza un manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda.

Adicionalmente, el financiamiento se enfocará en el mercado financiero interno, con especial interés en instrumentos sostenibles.

Para el próximo año, las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal ascienden a 5 billones 39 mil millones de pesos, equivalente al 13.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

De ese monto, se detalla que el déficit del Gobierno Federal corresponde a 1 billón 779 mil millones de pesos, es decir el 4.7% del PIB.

Para amortizaciones serán 3 billones 259 mil millones de pesos, el 8.7% del tamaño de la economía, de las cuales la mayoría son amortizaciones internas y 0.2% externas.

La SHCP asegura que lo anterior es congruente con un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno Federal de 1 billón 780 mil millones de pesos y un endeudamiento externo neto de hasta 15 mil 500 millones de dólares, avalados por diputados y senadores.

COBERTURAS PETROLERAS

De acuerdo con el plan anual, se dará continuidad a las estrategias de coberturas para reducir la exposición y volatilidad del portafolio de deuda.

Se seguirá con la contratación de la cobertura petrolera para proteger los ingresos públicos en caso de una disminución del precio del petróleo en los mercados internacionales.

El seguro petrolero permitirá evitar caídas en los ingresos petroleros, mejorar la percepción crediticia al reducir el riesgo de impago y atraer la inversión extranjera al reforzar la estabilidad financiera.

La estrategia para el ejercicio fiscal 2026 está en proceso de implementación, por lo que la información correspondiente se publicará más adelante, señaló la dependencia.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA

En el Programa Anual de Financiamiento se estima una reducción de la deuda externa en 0.2 puntos porcentuales respecto a 2025, ubicándose en 15.8% del total.

Mientras que se pronostica una estabilización del costo financiero implícito, la cual será potenciada por una reducción estimada en las tasas de interés.