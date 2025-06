Descartan afectación con EU por acusaciones financieras

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas, para la Secretaría de Economía (SE) la relación comercial entre ambos países no será afectada, pues al menos en este tema hay "una muy buena relación".

Tras otorgar el sello Hecho en México a 110 startups y 9 unicornios, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, consideró que si bien se realizarán las averiguaciones pertinentes, con cooperación, "no sumisión", no habrá impunidad en el caso y se esperan los resultados que tengan que ofrecer la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Hay una gran integración económica entre México y Estados Unidos, nosotros tenemos muy buena relación con el secretario de Comercio (Howard Lutnick), con el embajador (Jamison) Greer, de la USTR, y cada vez vamos trabajando más y más entendiéndonos mejor; por lo que hace a mi área de trabajo, que es comercio, hay muy buena relación, cada área debe llevar sus temas", apuntó el funcionario.

Cuestionado sobre si esta acción de la autoridad estadounidense no merma la cooperación entre ambos países, Ebrard consideró que espera que la operación sólo represente trabajo de un área específica y se prevé que no haya mayores implicaciones para las inversiones en el país. "Lo que está, en todo caso, creando preocupación entre algunos inversionistas son otros factores: la guerra entre Israel e Irán, otros factores, pero no éste en particular", señaló Ebrard.

Cabe recordar que desde que arrancó el Gobierno de Donald Trump en enero, México ha sido sujeto a aranceles del 25 por ciento en las exportaciones en general bajo argumentos de seguridad, de 50 por ciento en el caso del acero, así como amagues de finalizar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, al igual que con el resto del mundo, Trump ha modificado y cancelado medidas arancelarias a México y Canadá, principalmente.