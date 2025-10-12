Ajusta el SAT sus medidas antifactureras

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, presentó una serie de medidas de control para evitar la inscripción de empresas falsas.

"Una medida de control ante la inscripción de empresas falsas fue la modificación del proceso de inscripción al registro federal de contribuyentes y a la firma electrónica que las empresas pueden facturar. El RFC y la firma ya no se dan el mismo día como antes, para tener un mayor control de la facturación", dijo en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Ahora las empresas deben comprobar que el domicilio es realmente el que están registrando y no de un socio o accionista que puede simular las operaciones para no pagar los impuestos. Estas medidas son para reforzar el piso parejo en el pago de las contribuciones y en el bienestar de los mexicanos", expuso.