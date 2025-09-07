Urge a los empresarios involucrarse en T-MEC

GUADALAJARA, Jalisco.- A partir de esta primera semana de septiembre comienza una etapa clave en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la apertura de un periodo de 30 días para que el sector empresarial presente sus preguntas, inquietudes y propuestas sobre los temas que consideran deben ser revisados en el acuerdo.

Gerald Schwebel, Presidente Nacional de la Alianza de Comercio Fronterizo (BTA), Director Binacional de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y México, y asesor del T-MEC, subrayó la importancia de que los empresarios sean proactivos y no esperen a que sólo los gobiernos definan el futuro del proceso.

"El sector productivo debe poner su granito de arena, nadie conoce mejor su empresa y sus necesidades que el propio empresario. Por eso yo estoy en la mesa, para expresar directamente lo que necesitamos que se revise", afirmó Schwebel.

La revisión formal del T-MEC se prevé que inicie durante el primer semestre de 2026, cuando se instalen las mesas técnicas entre los tres países para abordar ajustes y evaluaciones necesarias que aseguren la continuidad y efectividad del tratado.

Entre los aspectos clave a revisar, Schwebel destacó la seguridad nacional, el comercio electrónico y la generación de empleo, ámbitos que considera cruciales para enfrentar retos actuales y aprovechar las oportunidades en la región.

Sobre el tema de los aranceles, Schwebel mencionó que, aunque no es un defensor entusiasta de estos impuestos, lo que realmente afecta a las empresas es el tiempo durante el cual se aplican.

"No es tanto el impuesto arancelario como tal, sino el tiempo que se aplica el arancel lo que acaba generando mayores impactos e incertidumbre", explicó.

En cuanto a la política migratoria, especialmente bajo la Administración del Presidente Donald Trump, Schwebel enfatizó que el tratado no aborda esos temas directamente, pues son parte de la soberanía de cada país.

"El tratado no resolverá los problemas migratorios, que corresponden a las políticas nacionales; nuestro acuerdo es predominantemente comercial y debemos entender esa delimitación", precisó.

El empresario enfatizó que el tratado representa una herramienta para fortalecer la integración económica de los tres países, garantizando un piso parejo que beneficia a todos.

"Nuestras economías están tan integradas que no hay lugar para la confrontación o independencia. El tratado busca beneficios compartidos y abrir oportunidades para todos los involucrados", señaló.

Además, resaltó la importancia de que el sector privado participe activamente en el diálogo para acelerar la resolución de controversias y evitar períodos prolongados de incertidumbre económica.

En complemento, Georgina Tello Rodríguez, presidenta de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) Occidente, destacó las amplias oportunidades que el tratado ofrece para las empresas mexicanas con interés en el mercado estadounidense.

"Vemos en el tratado la oportunidad de impulsar la internacionalización a través de formación binacional, misiones comerciales y asesorías en temas migratorios e inversión", comentó.

Tello Rodríguez recordó que más de 380 empresas han sido acompañadas por AEM en estos tres años, de las cuales 82 ya operan exitosamente en Estados Unidos, mostrando el potencial de crecimiento que el tratado facilita.

"Más que una barrera, el tratado debe ser entendido como un puente que facilita el crecimiento económico y la competitividad de México en Norteamérica", concluyó.

Gerald Schwebel estuvo presente en una conferencia impartida ante más de 170 empresarios de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) en Jalisco, capítulo que este año celebra su tercer aniversario.