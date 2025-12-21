Ford retira EN EU más de 270 mil vehículos eléctricos e híbridos

ESTADOS UNIDOS.- Ford está retirando más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos debido a un problema con la función de estacionamiento que podría provocar que se desplacen.

El fabricante de automóviles de Detroit afirmó que el retiro incluye ciertos vehículos F-150 Lightning BEV de 2022-2026, Mustang Mach-E de 2024-2026 y Maverick de 2025-2026. El problema radica en el módulo de estacionamiento integrado, que puede no bloquearse en la posición de estacionamiento cuando el conductor cambia a esa posición.

Ford indicó que implementará una actualización del software del módulo de estacionamiento de forma gratuita.