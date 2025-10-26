Prevé Renault importar desde otros mercados

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la propuesta del gobierno federal de imponer un arancel de 50% a los autos que se importan de países con los que México no tiene un acuerdo comercial, como China y Corea del Sur, Renault está a la espera de cómo se implementará la medida, pero cuenta con alternativas para traer producto de otros mercados.

De acuerdo con Jesús Gallo, director general de Renault México, esta medida no es exclusiva de México, sino que también se está aplicando en Europa, donde hay aranceles a los coches chinos.

"Hay que ver cómo se va a implementar en México, porque el país tiene la fortuna de tener acuerdos con muchos países. En el caso de Renault México, tenemos la posibilidad de evaluar varias fuertes fuentes de surtimiento como Europa, Brasil, Colombia y Argentina, y en función de cómo esas normas se van a ir aplicando iremos tomando las medidas necesarias, pero en este momento tenemos un plan donde vamos a seguir con esta nueva ofensiva de productos", comentó Gallo en la revelación de la nueva Arkana híbrida. Renault importa de Corea del Sur los modelos Arkana, Koleos y Nueva Koleos; y de China el Kwid eléctrico.

"En Europa se discute esto con los gobiernos, de buscar ayudas, más inversiones para poder fabricar", agregó.

EL DATO

