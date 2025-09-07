Propone que IA esté al alcance de todos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Inteligencia Artificial (IA) debe estar al alcance de todas las personas del mundo, principalmente por sus bondades y beneficios, pero también se tienen que cuidar los riesgos y peligros que giran en torno a estas tecnologías, comentó Rania Al Abdulah, Reina de Jordania.

Al realizar una ponencia magistral en el evento "México Siglo XXI MSXXI. Mentes que iluminan el futuro", el cual se celebra en el Auditorio Nacional, la Reina de Jordania reconoció que la IA hoy ofrece grandes beneficios al mundo.

"Lo importante es que tenemos que ofrecer acceso a esto (IA), no olvidemos que una tercera parte de la población en el mundo no tiene hoy acceso al internet; así que la Inteligencia Artificial tiene el potencial de ampliar esta división digital a los más vulnerables", comentó.

Al puntualizar los logros que hoy ofrece dicha herramienta, Al Abdulah resaltó que en sectores como salud y educación se pueden aplicar herramientas a favor de las personas que no tienen acceso a estos servicios.

Otro factor en el cual se debe prestar atención es sobre los alcances al mal uso de la IA, como en su momento tuvieron las redes sociales al generar ambientes más allá de la conectividad.

"Si tomamos por ejemplo las redes sociales, nos tocó años reconocer que tienen un efecto muy importante en la salud mental en los jóvenes, que han causado división y abuso", sostuvo.

La Reina de Jordania aconsejó que se pongan protecciones de una manera pronta, tanto por el impacto que la IA tiene en la población como en las grandes empresas.

Posteriormente, Joy Buolamwini, investigadora y experta en Inteligencia Artificial, resaltó que México puede ser un líder en el uso y desarrollo de la IA, por medios de la creatividad y gran diversidad cultural que hoy existe en el País.

"México puede ser líder en derechos creativos en el uso de la IA; sin embargo, es necesario que se tengan claro los objetivos sobre el uso de esta herramienta y los líderes que tomarán las decisiones en un futuro", comentó al participar en el foro realizado por Fundación Telmex Telcel.

La experta alertó que la IA hoy también enfrenta retos en la creación de contenidos, en especial de las denominadas fake news o cuando se toman rostros y voces humanas; por lo que señaló que es importante también identificar y usar estas herramientas de manera segura.