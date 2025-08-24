Ensayan empleados para la reducción de la jornada laboral

Trabajadores de diversas empresas se encuentran haciendo pruebas para anticiparse a la reducción de la jornada laboral, con esquemas como el establecimiento de un cuarto turno.

Sindicatos ligados a la Confederación Nacional Laboral (Conlabor), una organización de reciente creación, están a la expectativa de que se apruebe esta reforma en el próximo periodo de sesiones en el Congreso.

"Sobre todo en las empresas de industria automotriz, en Puebla, estamos viendo si es necesario incrementar un turno, nos estamos basando en el tema de productividad, en tiempos y movimientos, detectar cuales son los tiempos muertos, para que se pueda descansar dos días continuos.

"Estamos trabajando ya muchas industrias, en la minería o automotriz en donde vamos avanzados", señaló Alberto Juárez, director de relaciones internacionales de la Conlabor.

Hiram Sánchez, subdirector de relaciones internacionales de Conlabor, afirmó que ya son 20 empresas donde se está experimentando la reducción de jornada de 48 a 40 horas. Opinó que esto implica un cambio no solo económico sino cultural.

"Son 20 empresas donde ya estamos aplicando y experimentando, sobre todo la tirada de las empresas es apostarle al cuarto turno, hay turnos donde la gente incluso trabaja menos de 40 horas y tiene dos días de descanso a la semana, lo más complejo es que se rotan los descansos una vez al mes, van cambiando, por ejemplo, tú descansas martes y miércoles el primer mes y el segundo jueves y viernes.

"Para el mexicano que está acostumbrado a descansar el día domingo, quizá ahí está un reto", explicó.

Esta confederación agrupa a 22 federaciones estatales, a unos 300 sindicatos a nivel nacional que, a su vez, representan a 400 mil trabajadores.

Alberto Juárez manifestó que la Conlabor fue aceptada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y parte de los objetivos es que puede capacitarse en la aplicación de las mejores prácticas laborales que se están dando a nivel global, como puede ser la reducción de la jornada.

"(Con el ingreso a la CSI) podemos tener las mejores prácticas sindicales y llevarlas a las empresas en donde estamos y anticiparnos a varias de las políticas que están surgiendo a nivel global, como en la industria automotriz, el transporte, la minería, y que nosotros nos vayamos adelantando sin que haya una recomendación o un cambio en la ley laboral en el País.