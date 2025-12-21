Banxico despide 2025 con recorte a su tasa

CIUDAD DE MÉXICO.- El Banco de México (Banxico) aplicó un recorte de más de 25 puntos base para despedir 2025 con su principal tasa de interés en 7%, en un año en el que continuó el ciclo de bajas que arrancó en agosto de 2024.

Analistas calculan que llevará a cabo ajustes más moderados el próximo año. En decisión por mayoría, con el voto en contra del subgobernador, Jonathan Heath, quien se pronunció por mantenerla en 7.25%, la Junta de Gobierno elevó sus expectativas inflacionarias para principios de 2026.

"Hacia delante, la Junta de Gobierno valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa", señaló el penúltimo párrafo del comunicado de Banxico, en el que eliminó la palabra "recortar".

Valmex Casa de Bolsa consideró en un análisis al que tituló Banxico sugiere posible pausa en ajustes, que en el comunicado se entrevé que la autoridad podría cerrar el ciclo actual de recortes a su tasa.

De ahí que anticipó una disminución de 50 puntos base en 2026 para cerrar el año en 6.5%.





Skandia, holding financiero con más de 65 años de historia, indicó que Banxico dejó la puerta abierta a más recortes.

"Es factible ver otro recorte de 25 puntos base, probablemente más hacia el final del primer trimestre, una vez que se tenga información de inflación ya al cierre de 2025 y posibilidad de tener una mejor información de la inercia que tendrá la misma para 2026", expuso.

Desde el punto de vista del banco digital Covalto, la decisión del instituto podría interpretarse como consistente con la reciente desaceleración de la inflación y con el proceso de flexibilización monetaria iniciado durante 2025.

Aseguró que va a contribuir a generar condiciones financieras menos restrictivas para el consumo y la inversión, brindando cierto apoyo a la actividad económica.

Advirtió que se da en un contexto en el que la inflación subyacente permanece arriba de niveles compatibles con la meta, lo que podría mantener cautela a la futura de la política monetaria.