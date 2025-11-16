´Mostrará CCE al gobierno lo que se puede mejorar´: Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- "Estoy puesto para hacer un México mejor" y reconocer lo que el gobierno hace bien, pero también mostrar lo que se pueda mejorar, dice el candidato de unidad a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) José Medina Mora.

En entrevista con EL UNIVERSAL, plantea tres puntos prioritarios: el primero tiene que ver con impulsar la reactivación económica interna, lo que requiere revertir la inseguridad, porque eventos como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, mostró que falta mucho trecho por avanzar.

En segundo lugar, señaló, urge prepararse para la revisión o renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mientras que el tercer punto consiste en convertir al CCE en la casa de todas las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas (MiPymes).

El también expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destaca que hay un diálogo "abierto y frecuente" con el gobierno federal. "Es conveniente decir lo que vemos, pues es la mejor manera de ayudar al gobierno, reconocer lo que está bien, pero mostrar lo que podría mejorar y hacer propuestas", dice el ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana.

Desde su punto de vista, se trata de tener un "esquema de diálogo con resultados, un diálogo que nos lleve a mejorar las condiciones del país, pues será la mejor relación entre el gobierno y sector empresarial".

Indica que su presidencia en el CCE será diferente a la que tuvo en Coparmex, ya que, como próximo líder de la máxima cúpula empresarial, debe incluir las agendas de los 14 organismos empresariales, para lo cual se debe que trabajar en los puntos de traslape.

Medina Mora, quien será elegido y tomará posesión del cargo en la Asamblea General del CCE el próximo 10 de diciembre, afirma que dialogará con los organismos cuyos derechos fueron suspendidos en los últimos años, como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

"Esperamos que a partir del diálogo [Concanaco] se pueda reincorporar, porque pertenece como organismo. En Canacintra van avanzados en resolver problemas financieros que los mantienen alejados, buscaremos reintegrar a todos en el CCE, la casa de todos.