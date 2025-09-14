Adorna máscaras para fiestas patrias

Ciudad de México.- Para que los luchadores se presenten en las funciones patrias elegantes y con un espíritu muy mexicano, Rayado les pone su máscara muy elegante.

El gladiador independiente, quien además de ser maestro barbero, tener su propio mezcal y realizar otras actividades empresariales, también dedica su tiempo a adornar máscaras cosiéndolas con pedrería, chaquira y canutillo para poner a sus colegas muy brillantes y en este tiempo muy patrióticos.

Mis primeros clientes fueron las leyendas de la lucha libre, que son los que valoran mi trabajo y pagan por él. - Rayado, técnico

Los gladiadores le entregan la tapa y él se encarga de con hilo, aguja lentejuelas y otros accesorios, de dar color a la máscara que será utilizada en los eventos en los que participen sus compañeros.

"La pedrería y la lentejuela van cosidas una por una, es un trabajo artesanal que se lleva su tiempo y requiere paciencia.

"El costo de coser lentejuela y chaquira no lo considero caro, y en lo que se refiere a la pedrería depende del diseño; por lo general realizar este tipo de trabajos me lleva entre 8 y 15 días, pero los resultados valen la pena", indicó Rayado.

El luchador ha contado con la confianza de varios de sus compañeros como lo son Blue Demon Jr, Monsther Clown, Águila Solitaria, Dr. Wagner Jr, Canek, el Fantasma y muchos más.