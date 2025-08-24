Se integran a concurso mercantil 80 afectados

Por el presunto megafraude de la financiera nuevoleonesa Trínitas, estimado en 2 mil 500 millones de pesos, al menos 80 de los 350 afectados ya se integraron a una demanda de concurso mercantil para tratar de llegar a un acuerdo que les permita recuperar sus inversiones.

Este proceso es adicional a las denuncias que 15 personas presentaron en la Fiscalía del Estado, donde hay 12 carpetas de investigación abiertas contra esta Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) y su fundador, Jorge Olvera Rodarte, quien es considerado prófugo.

Hace una semana, inversionistas afectados tuvieron una reunión en el Club Industrial, donde fijaron el pasado jueves como límite para terminar de presentar documentos para el concurso mercantil, de acuerdo con la minuta con fecha al 14 de agosto.

Acordaron, además, una serie de pasos para iniciar el proceso de concurso mercantil ante un juez federal especializado en la materia. Uno de los involucrados indicó que los montos defraudados llegan a los 100 millones de pesos por persona.

De no lograrse el concurso mercantil, añadió, se procedería a la quiebra, que implica liquidar los bienes de la empresa para pagar a los acreedores.

Sobre los expedientes en la Fiscalía estatal, el vicefiscal Luis Enrique Orozco precisó que la cifra por el delito de fraude subió de 250 millones a 300 millones de pesos, monto que podría seguir incrementándose.