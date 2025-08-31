Otra vez, Spirit Airlines se declara en bancarrota

NUEVA YORK, EU.- Spirit Airlines se declaró en bancarrota este viernes, apenas unos meses después de que la aerolínea de bajo costo no lograra una mejor situación financiera al salir del Capítulo 11 en marzo, informó CNBC.

Los acreedores de Spirit acordaron en su anterior bancarrota, que comenzó en noviembre, intercambiar deuda por capital, pero la aerolínea evitó cambios mayores para recortar costos, como deshacerse de aviones o reducir drásticamente su presencia.

En una presentación judicial en diciembre, Spirit había pronosticado una ganancia neta de 252 millones de dólares este año. Sin embargo, a principios de este mes, declaró haber perdido casi 257 millones desde el 13 de marzo, tras salir del Capítulo 11, hasta finales de junio.

La aerolínea con sede en Dania Beach, Florida, declaró que, en virtud de esta quiebra, reducirá su red y su flota, recortes que, según afirmó, reducirán los costos en "cientos de millones de dólares" al año.

"Desde nuestra reestructuración anterior, enfocada exclusivamente en reducir la deuda financiada de Spirit y aumentar el capital social, ha quedado claro que queda mucho por hacer y que hay muchas más herramientas disponibles para posicionar mejor a Spirit de cara al futuro", dijo el director ejecutivo de Spirit, Dave Davis, en un comunicado de prensa citado por el medio.

Spirit acababa de salir de la bancarrota en marzo, tras cuatro meses de actividad, pero se vio lastrada por los altos costos continuos y la menor demanda interna en Estados Unidos.

La aerolínea había enfrentado dificultades durante años debido a un exceso de vuelos en Estados Unidos, una retirada de motores de Pratt & Whitney y una adquisición fallida por parte de JetBlue Airways, un acuerdo que fue bloqueado judicialmente.