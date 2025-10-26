Ya no operan empresas acusadas por EU: ABM

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las sanciones contra CIBanco, Finamex y Vector Casa de Bolsa, dichas firmas han dejado de operar, con lo que el proceso ha terminado, dijo el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce.

"Todo el proceso fue muy ordenado. Las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena. Todo aterrizó de la manera en que tenía que aterrizar", indicó.

Entrevistado al finalizar la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025 en el Monumento a la Revolución, enfatizó que las instituciones trasladaron sus activos a otras firmas y, en el caso de CIBanco, se encuentra ya en proceso de liquidación.

"Las instituciones ya no operan, sus activos fueron transferidos a otras. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer".

Como aprendizaje, agregó, queda que la banca e instituciones financieras en México deben cuidar sus estándares de operación y entender el riesgo en el que se desempeñan.

"Estar muy alerta, seguir las reglas lo mejor que se pueda y entender que tienes que pensar más allá. Tienes que ver tu ambiente de riesgo, tienes que entender tus riesgos, invertir, crear una cultura de riesgos en la institución y gremio", dijo Arce.

Comentó que el sector bancario en México mantiene un amplio diálogo con todas las autoridades financieras, a fin de trabajar en la prevención de operaciones ilícitas, las cuales están bajo un riguroso escrutinio por parte de Estados Unidos.

"Con todas hay un diálogo constante y estamos trabajando para que el gremio y cada una de nuestras instituciones tengan mejores bases para prevenir este tipo de preocupaciones que tienen nuestros socios y autoridades locales", mencionó.

A fines de junio, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acusó a las instituciones mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de "lavado de dinero" para cárteles de la droga y les prohibió "algunas transferencias de fondos".

Arce recalcó que el sistema financiero mexicano se mantiene bien regulado y operando con normalidad y, si bien el episodio en contra de CIBanco, Intercam y Vector ha concluido, el sector financiero mexicano se mantiene alerta.

"Este capítulo se quedó ahí. Acabó. Pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando como gremio y como bancos en mejorar nuestros estándares continuamente, porque las tipologías y este tipo de preocupaciones continúan y cambian", destacó.

Arce también resaltó que las autoridades financieras estadounidenses han sido estrictas en su supervisión en México sobre posibles operaciones irregulares, por lo que se debe trabajar en conjunto en el sistema mexicano para vigilarlo.

"Han sido estrictos ya, pero lo importante es seguir las reglas en México, trabajar con el gremio y reguladores y estar cerca todos. Aquí todos nos tenemos que proteger, nos tenemos que ayudar", añadió.