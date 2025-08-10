Advierte Coparmex sobre riesgos para inversiones

CIUDAD DE MÉXICO.- En México se vive un “proceso de erosión” para la democracia en el que se puso en marcha un “proyecto autoritario”, lo que puede paralizar las inversiones, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

Afirmó que las elecciones judiciales se realizaron como una “estrategia de captura institucional que rompió con el equilibrio democrático de poderes”.

Ante ellos, añadió el presidente del sindicato patronal, no se puede permitir que la justicia en el país “quede sujeta al cálculo político. No podemos normalizar la captura institucional”, mencionó.

Actualmente, expuso, se habla de una posible reforma electoral, lo que “modificará la representación en el Congreso para concentrar poder sin crítica ni competencia, incluso sin representar a todos”.

En conferencia de prensa al presentar el Informe de la Observación Electoral, conclusiones y recomendaciones de la Coparmex, dijo que “las democracias no mueren de un día para otro”.

“Mueren lentamente, desde adentro, cuando se manipularon las reglas, se desacreditan contrapesos, se persigue a los críticos y se normaliza el abuso de poder”, expuso.

Sierra Álvarez consideró que, evidentemente, estos cambios atentan contra la certeza de las empresas y perjudican el ánimo para invertir, lo que ya se observa al frenarse proyectos, ya que a los hombres de negocios les preocupa la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de certeza jurídica.

Sierra Álvarez dijo que el problema es que “cuando el poder se concentra sin límite, lo que sigue no es democracia: es autocracia disfrazada y adornada con votos”.

Además de la incertidumbre por factores internos, en materia externa ya se conocen los temas que le interesan al gobierno de Estados Unidos, de manera que México debe conducirse de forma estratégica para fortalecer la relación bilateral.

“Es innecesario en este momento del país, meter, a través del anuncio de la reforma electoral, más incertidumbre a la incertidumbre global, con la amenaza arancelaria, en un marco de la revisión de un tratado, con el plazo de 90 días. Necesitamos la concentración del gobierno en un solo sentido para darle viabilidad al T-MEC”, explicó.

En su opinión, con la reforma al Poder Judicial, la eliminación de órganos autónomos y la próxima reforma electoral, están en juego todas las libertades: de expresión, de credo, de inversión, para emprender y de libre tránsito de mercancías.

En el mismo evento, el presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático de la Coparmex, Rubén Furlong Martínez, dijo que en las elecciones hubo voto inducido a través de acordeones, no hubo una cadena de seguimiento de las boletas y diferencias entre los resultados oficiales.

Pese a una alta participación observadora, no hubo posibilidad de incidir en el proceso, señaló, y se dio el uso de mecanismos ajenos al mérito, imparcialidad estructural e invasión de poderes, entre muchos otros.

Furlong Martínez consideró que debe construirse un proceso nuevo basado en méritos, con reglas claras y órganos independientes que validen el modelo actual.