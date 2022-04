Protestan con tractores en capital de Argentina

Decenas de tractores con la bandera de Argentina en ambos lados ocuparon las céntricas avenidas de Buenos Aires el sábado, acompañados por autos, para protestar en caravana contra las medidas políticas e inflacionarias decretadas por el gobierno argentino en las últimas semanas que afectan especialmente al campo.

La marcha partió por la céntrica 9 de Julio, para llegar a la Plaza de Mayo y al palacio de gobierno, donde los productores rurales leyeron sus reclamos al gobierno. La protesta estaba organizada por organizaciones como Campo+Ciudad y otras decenas de organismos rurales a los que se sumaron líderes de la oposición. Aunque no contó con la participación de los organismos de la mesa de Enlace de entidades agropecuarias que dialoga con el gobierno.

Cientos de agricultores y productores se organizaban en la mañana del sábado, en una protesta cuya organización ya se dejaba sentir en la tarde del viernes, para ocupar las principales avenidas de la ciudad junto a tractores, autos y vehículos 4x4 en protesta por lo que denominan como una fuerte presión impositiva que sufre el sector, las exportaciones o la brecha cambiaria.

"Es una protesta generalizada con respecto a las malas acciones que está teniendo el gobierno, con respecto al campo y con respecto al ciudadano común y con respecto a toda la sociedad", afirmó a The Associated Press, Alejandro Sánchez, representante del sector agropecuario, quien afirmó que su malestar era también representativo de cualquier otro ciudadano común.

Con su presencia en la marcha solicitaba "justicia, que no sigan creando nuevos impuestos, la gente no aguanta más no llega a final de mes, el asalariado están muy complicado" señaló. Para Sánchez, el campo está atravesando "no sus mejores momentos... los insumos en dólares nos han aumentado una locura" y el costo del cultivo en este año "se nos duplicó".

Pidió que "bajen las retenciones", que "están asfixiando al campo que es el generador de los verdaderos dólares que necesita el país".

Para el agricultor, el campo es "es el motor del país porque somos los que generamos riqueza para que el resto del país se mueva".

"No tengo nada que ver con el campo, pero honro al campo porque siempre fue el que nos dio de comer", manifestó de su lado Silvia Pastorino, otras de las participantes que se adhirió a la marcha. "Están destruyendo al campo".

"Vine especialmente porque esta corrupción no puede seguir adelante", lamentó que como pequeña empresaria, "me sacan cada vez más los impuestos". "Me dan pena los hijos, que nuestros hijos se vayan del país", concluyó.

"Vemos que no hay futuro, nuestros hijos se nos van", coincidió en declaraciones a The Associated Press también de su lado Ciara Ryan, otras de las que participó en la manifestación "apoyando al campo, con todas las retenciones que le pusieron, en desacuerdo con todo, con todas las políticas".

Para Ryan el actual gobierno va en contra "de todas las personas que producen y damos trabajo".

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez señaló que "cualquier reclamo del sector será atendido y que no se subirán las retenciones a las exportaciones", según declaraciones publicadas el sábado por la agencia oficial argentina Télam.