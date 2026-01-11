Profeco suspende establecimientos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que colocó ocho sellos de suspensión en establecimientos de la Ciudad de México y del Estado de México por diversos incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Lo anterior como resultado del Operativo de verificación y vigilancia Vacacional y Turístico Diciembre 2025, que inició el 9 de diciembre de 2025 y concluyó el viernes 9 de enero, informó en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Detalló que su personal colocó seis sellos de suspensión en seis negocios en la capital del país y dos más en establecimientos comerciales del municipio de Metepec, en el Estado de México.

La revisión que personal de la Procuraduría realizó a proveedores y prestadores de servicios, derivó en la colocación de estos sellos en negocios como farmacias, cantinas y un centro comercial, así como dos tiendas departamentales.

Entre las razones para la colocación de sellos en los establecimientos, están no respetar precios o tarifas exhibidas, no informar términos y condiciones de la venta, no exhibir precios, tarifas o montos totales a pagar, no respetar los precios exhibidos.

Así como no comunicar términos y condiciones del servicio y realizar cargos y redondeos sin consentimiento de las personas, de acuerdo con la Profeco.

Expuso que en el caso de una cantina a la que se le colocó el sello de suspensión fue "por comercializar productos con fecha de caducidad vencida", además de que proporcionó "información que induce a error o confusión".

La Procuraduría del Consumidor refirió que la Odeco Zona Metropolitana de Morelia inspeccionó un comercio chino, donde se detectó que no contaba con información comercial en español, por lo que se inmovilizaron productos.

En las 141 visitas de verificación que se llevaron a cabo se revisó que establecimientos, proveedores y prestadores de servicios contaran con precios y tarifas a la vista de los consumidores, que ofrecieran información clara y veraz, entregaran comprobantes de pago y respetaran las garantías ofrecidas, entre otros aspectos.

En estos recorridos se pusieron 13 mil 395 preciadores y 3mil 396 Decálogos de los derechos del consumidor; además, se otorgaron 2 mil 089 asesorías a quienes lo requirieron, se efectuaron 2 mil 480 visitas de vigilancia y se monitorearon 40 mil 175 productos.