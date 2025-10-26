Petróleo mexicano tiene su mejor día

CIUDAD DE MÉXICO.- El barril de crudo nacional rozó este jueves los 60 dólares debido al anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos a las principales firmas petroleras de Rusia, de acuerdo con analistas.

Pemex dio a conocer que vendió la mezcla mexicana de petróleo en 59.49 dólares por barril, un incremento de 6.3% en comparación con el miércoles y fue su mayor ganancia en un día desde el pasado 13 de junio, cuando se elevó 7.5% por el conflicto en Medio Oriente.

El hidrocarburo nacional subió de la mano del petróleo estadounidense, su principal referencia y conocido como WTI, cuyo precio avanzó 5.6% y acabó en 61.79 dólares, mientras que el energético del Mar del Norte, Brent, aumentó 5.4% y terminó en 65.99 unidades.

Los petroprecios se incrementaron en la sesión por el anuncio de nuevas sanciones a las principales compañías petroleras de Rusia, opinaron estrategas de Banorte. Analistas de Actinver destacaron el alza en las acciones de Exxon y Chevron en la bolsa de valores de Nueva York, apoyadas por las mayores cotizaciones de crudo que provocaron las sanciones a Rusia.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, indica que las finanzas públicas ganan con los petroprecios altos, ante el mayor valor de las exportaciones de crudo. Lo malo, expuso, es el aumento en las gasolinas y otros energéticos que se traen del extranjero, dado su impacto en los precios del transporte y las mercancías.

La cotización promedio del hidrocarburo nacional yace en 63 dólares en lo que va del año, por arriba de los 57.80 que el gobierno utilizó como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación 2025, lo que implica mayores ingresos petroleros de lo previsto.

Cierre histórico

Los centros bursátiles de México y Estados Unidos operaron en terreno positivo este jueves, impulsados por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la próxima reunión con su par chino Xi Jinping, para el 30 de octubre.

Además, los principales movimientos corporativos durante la sesión estuvieron relacionados con noticias relevantes y con la publicación de resultados trimestrales, explicaron en Actinver.

Destacó el Standard & Poor’s 500, indicador que agrupa a 500 compañías de alta capitalización, al elevarse 0.4% para establecer un cierre histórico de 6 mil 738 puntos. De las 500 compañías, 275 ganaron.

Con este movimiento, el Standard & Poor’s 500 suma una ganancia de 0.7% en octubre y de 14.6% en lo que va del año.

José Cuervo vuela en bolsa

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0.3% y finalizó en 61 mil 512 unidades. Con este movimiento, arrastra una pérdida de 2.2% en octubre y una ganancia de 24.2% desde que comenzó 2025.

De las 35 empresas más negociadas, 22 cerraron en terreno positivo este jueves y la menor parte se la llevó Becle, propietaria de tequila José Cuervo, cuyas acciones se dispararon 13% tras dar a conocer el miércoles que sus ganancias trimestrales se multiplicaron por cinco, gracias a mayores ventas en todas sus regiones, excepto Estados Unidos y Canadá.