Critica CES al Gobierno por no ayudar a pymes en estatuto del becario

MADRID.- El estatuto del becario está un paso más cerca de enfrentarse al escrutinio del Congreso de los Diputados. El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado este viernes el dictamen sobre este anteproyecto de ley, que busca compensar los gastos de los estudiantes y limitar las prácticas extracurriculares (las que más precariedad concentran), paso previo necesario para que el texto vuelva al Consejo de Ministros por segunda vez.

El dictamen apenas entra a valorar el fondo del proyecto. Es lo suficientemente ambiguo como para haber sido aprobado por 47 votos a favor y uno en contra (el sindicato gallego CIG) en un organismo con más representantes patronales que sindicales, cuando CEOE y Cepyme rechazan esta normativa. Sí es concreto al criticar que el Gobierno apenas haya cuantificado el impacto económico del proyecto y que no contemple una red de apoyo para las pymes.

"El CES valora positivamente la presentación de una iniciativa reguladora de la formación práctica no laboral en una norma de rango legal [...] para establecer el régimen jurídico de garantías, derechos y obligaciones de las partes", indica el dictamen. Es decir, el organismo aplaude que el Gobierno intente ordenar las prácticas, pero no entra a valorar la conveniencia del contenido. De ahí que ese apartado del dictamen finalice con la siguiente reflexión: "Las organizaciones representadas en el CES no han llegado a un consenso acerca del objeto, el ámbito de aplicación y régimen sancionador que establece el anteproyecto de ley sometido a dictamen".

El texto fue pactado por los sindicatos y el Ministerio de Trabajo en junio de 2023, pero el rechazo de patronales, rectores universitarios y, sobre todo, de la parte socialista del Gobierno (que inicialmente dijo que el proyecto estaba "verde" y que le faltaba "trabajo técnico") ha retrasado los plazos de esta normativa.