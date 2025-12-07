Aumenta el empleo informal en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana generó en octubre 832 mil empleos informales y eliminó 176 mil en el sector formal, revelan los datos publicados por el Inegi.

Es decir, el saldo fue la creación de casi 656 mil plazas, todas de carácter informal, que carecen de seguridad social o protección legal e institucional correspondiente al tiempo laborado.

De esta forma, al cierre del mes pasado se encontraban 33.9 millones de personas laborando de manera informal, cifra que representa 55.7% de la población ocupada en el país.

"En términos reales, la economía mexicana opera con más empleo informal que formal; hoy, el país tiene más personas trabajando sin prestaciones que en esquemas formales. Esto implica un freno estructural, porque millones de personas siguen sin seguridad social ni opciones de retiro, lo que amplía las brechas de desigualdad", explicó Beatriz Robles, directora de operaciones de Manpower México.

La población ocupada en la formalidad registra una contracción de 1.7% en octubre frente al mismo mes de 2024, mientras que la población informal un crecimiento de 4.6%. Con esto, el empleo formal lleva cuatro meses consecutivos de caídas anuales, destacó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de banco Base.

Desde el punto de vista de Beatriz Robles, "para atender a la población que cada año se incorpora al mercado laboral, deberíamos crear más de un millón de empleos formales, y aún no llegamos a ese ritmo".

"La única forma de avanzar hacia un mercado laboral más sólido es atraer y facilitar la inversión", consideró.