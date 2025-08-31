Ayuda Pinterest a impulsar ventas y seguir tendencias

GUADALAJARA, Jalisco.- Pinterest se ha consolidado como una herramienta digital que permite a las pequeñas, medianas y microempresas llegar a consumidores en búsqueda de ideas y productos.

La plataforma, que cuenta con 578 millones de usuarios a nivel global y 21.9 millones en México, se ha posicionado como un buscador visual que conecta la inspiración con la posibilidad de compra.

De acuerdo con Eduardo Picazo, director comercial de Pinterest México, la audiencia local utiliza el sitio no solo para planear proyectos cotidianos -desde recetas hasta decoración- sino también para momentos trascendentales como bodas o la llegada de un nuevo integrante a la familia. Este contexto ofrece oportunidades para que los negocios se integren en los procesos de descubrimiento de los usuarios.

El entorno positivo de la plataforma es uno de sus diferenciadores frente a otras redes sociales. Picazo resaltó que "en Pinterest lo hacemos en un entorno positivo. Para nosotros el que el internet tenga este espacio positivo donde el usuario se siente inspirado, pero al final también mucho más abierto a tomar acción".

Un estudio citado por la compañía señala que los usuarios expuestos a este ambiente aumentan hasta en 24 por ciento sus compras y en 94 por ciento su intención de adquirir productos.

La generación Z representa la mitad de la audiencia global de Pinterest y, según Picazo, es el grupo con mayor nivel de interacción, guardando 2.5 veces más contenido que otras generaciones. Además, el 96 por ciento de las búsquedas en la plataforma no están ligadas a una marca, lo que permite a empresas de cualquier tamaño posicionarse desde la fase inicial de exploración del consumidor.

Para aprovechar este alcance, las micro y pequeñas empresas pueden subir sus catálogos de productos sin costo y generar tráfico orgánico. En caso de querer campañas más específicas, existe la opción de abrir una cuenta publicitaria, apoyada incluso por herramientas de Inteligencia Artificial como Performance Plus, que optimiza la conexión entre productos y usuarios.

Otro recurso disponible es el informe anual Pinterest Predict, que identifica las tendencias que dominarán en el siguiente año. Esta información, abierta al público, funciona como guía para que las marcas definan estrategias alineadas a lo que los usuarios estarán buscando.

"Si soy una compañía a lo mejor de ropa, qué tipo de corte, qué tipo de estilo creo que va a estar en tendencia y lo pueden utilizar para tomar sus decisiones de compra", comentó Picazo.