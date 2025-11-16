México atrae inversiones pese a los diversos retos

CIUDAD DE MÉXICO.- México sigue atrayendo inversión pese a los retos de inseguridad y las restricciones que plantea el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump al comercio de acuerdo con la organización de MexiHome.

"Creo que ahora mismo la inseguridad es una gran oportunidad. Como plataforma, trabajamos con empresas que quieren hacer negocios en México. Todos creemos que el país tiene una gran oportunidad para establecer manufacturas y abrir fábricas, porque el gobierno también apoya, la economía está creciendo y, con el nuevo dinamismo de México, prevemos que muchas capacidades manufactureras crecerán en el país, a pesar de cualquier desafío", dijo Dongyi Li, directora general de Eruwise Exposicion, la firma organizadora internacional de MexiHome.

El principal objetivo de MexiHome es crear la primera plataforma entre empresas especializada en el sector hogar en México, que funcione como foro referencial para compradores mayoristas, marcas, comercializadoras y proveedores locales.

Algunas empresas que participan en esta feria son D´Europe Muebles, Muebles Dico, TEMU, Solutions 2GO, SHEIN, InterHouse, Greenpeace, Coca-cola, Xiaomi y otras.

Pero además de todo, la ejecutiva expresó en entrevista con EL UNIVERSAL, que están haciendo negocios en el orden de los 15 millones de pesos, solo en el evento a pesar de los desafíos internacionales como las restricciones comerciales que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump.

"Cuando venimos aquí, ya sea con la esperanza de que las empresas mexicanas, chinas o de otras partes del mundo se instalen en México, realmente consideramos el mercado mexicano como tal. Vemos que el gobierno mexicano es muy neutral y amigable; da la bienvenida a la inversión y al crecimiento, y estos sectores están creciendo.

"Así que, personalmente, diría que las empresas con las que trabajamos no se ven realmente afectadas por las políticas estadounidenses en ese sentido. Aman México por ser México. Así que México es solo el comienzo para nosotros. En abril, por ejemplo, volveremos a trabajar con FAMEX, la feria aeroespacial", expuso.

En el mediano plazo la organización del evento también buscará traer expositores de la industria automotriz, del sector de mascotas, el textil y de maquinaria, además de estar trabajando en la expo de gestión de residuos en la que se esperan más empresas interesadas en aprovechar oportunidades en el país.