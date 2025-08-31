Despedirá Nike al 1% de su personal corporativo

NUEVA YORK, EU.- Nike planea una nueva ronda de despidos como parte de los esfuerzos de su director ejecutivo, Elliott Hill, por realinear el negocio y reactivarlo, según información a la que tuvo acceso CNBC.

Los recortes afectarán a menos del 1% de la plantilla corporativa de Nike. Se desconoce cuántos empleos se verán afectados. Las divisiones de Nike en EMEA y Converse no se verán afectadas.

"Como compartimos en los resultados del cuarto trimestre, Nike Inc se encuentra en pleno proceso de reorganización. Las medidas que estamos tomando buscan prepararnos para triunfar y crear el próximo gran capítulo para Nike", declaró la compañía a CNBC en un comunicado.

"Esta nueva formación está diseñada para volver a centrar el deporte y la cultura deportiva, para conectar más profundamente con el atleta y el consumidor, y para darnos el espacio para crear lo que solo Nike puede", agregó.