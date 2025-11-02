´México necesita trabajar con socios comerciales´: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO.- En tiempos de incertidumbre, para el gobierno mexicano es necesario fortalecer el multilateralismo, trabajar con los socios comerciales y con el sector privado, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Afirmó que México registra un incremento de inversiones, pero "necesitamos fortalecer nuestras actividades multilaterales y trabajar con nuestros socios comerciales en inversión nearshoring, manufactura avanzada y otros ámbitos. Sabemos que necesitamos del sector privado".

Agregó que trabajan "arduamente en este sentido, en numerosas iniciativas, fomentando la adopción de tecnologías digitales, infraestructura inteligente y soluciones de energía verde". En su participación en la APEC, en Corea del Sur, dijo que "estamos atravesando un periodo de profunda transformación global.

Este tipo de cambios implica incertidumbres, pero también oportunidades".

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que "el objetivo de la integración regional no sólo es esencial, sino que, desde nuestro punto de vista, es una responsabilidad ética". Añadió que se requiere mejorar el crecimiento y desarrollo interno, al mismo tiempo que se fortalece el sistema de comercio internacional, por lo que dijo, se lanzó el Plan México que plantea una estrategia industrial y económica para hacer frente a "los cambios en curso".

EL DATO

21 países de la cuenca asiática del Pacífico asisten a la cumbre para abordar la promoción de la cooperación económica.