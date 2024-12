Promueven la igualdad económica: Impulsan mejoras salariales a mujeres de zonas rurales

Por: El Universal

Diciembre 29, 2024 -

Ante la brecha salarial que persiste entre hombres y mujeres, con mayor impacto en zonas rurales, es necesario destinar apoyos a proyectos productivos en zonas rurales, consideró la organización Fondo Semillas.

Su directora ejecutiva, Gabriela Toledo, explicó que uno de los retos es mejorar el ingreso de las mujeres que siguen ganando menos, a pesar de realizar el mismo trabajo que los hombres.

Sin embargo, consideró que desde gobierno, iniciativa privada y sociedad en general se tiene que trabajar de manera conjunta en la materia, donde los hombres juegan un papel primordial como aliados en las mejoras salariales de las mujeres.

"Los hombres son nuestros aliados. Tenemos también que entender que esto no se trata de mujeres y así lo entendemos, no es que ahora la mujer por aquí, la mujer para allá. Esto es una fusión de todas y de todos. Y si no vamos aliados, pues no va a tener el efecto de cambiar la realidad de este país".

La directiva explicó que Fondo Semillas es una organización mexicana que promueve la igualdad económica de las mujeres a través del financiamiento de iniciativas locales. Recientemente lanzó la campaña Libres para Ser, para recaudar 500 mil pesos que permitan continuar apoyando a organizaciones que capacitan a mujeres en situación de vulnerabilidad y que concluye a finales de diciembre.

La situación de las mujeres en México evidencia una disparidad económica significativa. Según datos del INEGI, 80.6% de las personas sin ingresos son mujeres, y 29% de este sector, mayores de 15 años, no cuenta con ingresos propios, en contraste con apenas 8% de los hombres.

Además, la brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza 34.8%, lo que refleja las barreras que dificultan la autonomía económica femenina.

Toledo resaltó que entre las iniciativas apoyadas se encuentra la Fundación Cauce Ciudadano, que trabaja con mujeres sobrevivientes de violencia, capacitándolas para producir textiles con materiales reciclados. Asimismo, Vida AC fomenta el liderazgo femenino en la industria cafetalera.

