Aumenta 0.4% el PIB turístico

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector turístico del país creció en el segundo trimestre del año, manteniendo la tendencia positiva registrada desde los últimos tres meses de 2024, revelaron datos publicados por el Inegi.

En el lapso abril-junio de 2025, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) turístico reportó un incremento de 0.4% respecto al periodo inmediato anterior.

Al interior del PIB turístico, los servicios reportaron un aumento trimestral de 0.3%.