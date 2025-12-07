Empresarial

Se prevén despidos desde enero

Meta recortará gasto al metaverso en 2026
  • Por: El Universal
  • 07 / Diciembre / 2025 - 01:44 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO.- Meta, la séptima empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, dio a conocer que planea recortar hasta 30% del presupuesto del metaverso en 2026, afectando a Horizon Worlds y a la unidad de realidad virtual Quest.

La decisión se discute tras reuniones de planeación en Hawái y podría incluir despidos desde enero, aunque no está cerrado. Las acciones de la compañía repuntaron ayer 3.4% y fue su mejor día desde el martes de la semana pasada.

