Se prevén despidos desde enero

CIUDAD DE MÉXICO.- Meta, la séptima empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, dio a conocer que planea recortar hasta 30% del presupuesto del metaverso en 2026, afectando a Horizon Worlds y a la unidad de realidad virtual Quest.

La decisión se discute tras reuniones de planeación en Hawái y podría incluir despidos desde enero, aunque no está cerrado. Las acciones de la compañía repuntaron ayer 3.4% y fue su mejor día desde el martes de la semana pasada.