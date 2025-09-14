Supera Ellison a Musk, unas horas

MONTERREY, NL.- Por unas horas, Larry Ellison, cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología de esta empresa que provee software y servicios de nube y en la cual tiene acciones, superó ayer por la mañana a Elon Musk, como el hombre más rico del mundo.

La fortuna de Ellison aumentó hasta en 101 mil millones de dólares tras la presentación de resultados trimestrales de Oracle que superaron las expectativas, e impulsaron hasta un 44% la acción de su compañía. El incremento de la acción llevó el patrimonio neto de Ellison a 393 mil millones de dólares, superando los 385 mil millones de dólares de Musk, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Al cierre de la jornada bursátil, la acción de Oracle moderó su ganancia a un 36% y con ello también el incremento en la riqueza de Ellison que resultó de 88.5 mil millones de dólares, con lo cual su patrimonio neto quedó en 383 mil millones de dólares, apenas por debajo del de Musk que ayer terminó en 384 mil millones