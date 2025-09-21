Buscan innovar la atención en enfermedades costosas

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el lanzamiento en México de un medicamento contra el avance del Alzheimer, además de otro tratamiento contra la obesidad y anticancerígenos, la farmacéutica Eli Lilly busca renovar la atención de enfermedades cuantiosas en el sistema de salud.

Asimismo, busca ofrecer opciones innovadoras que impacten en una mejora de la calidad de vida de las personas y en menores costos a largo plazo.

Karla Alcázar, presidenta y gerente general de Lilly Latam, sostuvo que la farmacéutica busca que sus recientes lanzamientos sean incluidos en el cuadro básico a corto plazo, pese a su alto costo inicial para el sector salud.

"México es el país que más innovadores tiene en la región y eso es algo bueno, pero el País se tarda más años en tener estos medicamentos innovadores disponibles y eso se debe a atrasos en materia regulatoria y atrasos en la entrada a nivel cuadros básicos y ahí estamos trabajando con las autoridades para incrementar la inversión en salud", dijo en entrevista.

Manifestó que los tratamientos para las complicaciones de enfermedades como el Alzheimer suelen tener costos mucho más altos a largo plazo que los tratamientos iniciales, por lo que uno de sus objetivos es hacer ver a las autoridades sanitarias los beneficios de invertir en tratamientos para etapas tempranas de la enfermedad.

"El presupuesto en salud en México está muy por debajo de la recomendación de la OCDE y hemos trabajado con las autoridades para crear conciencia", puntualizó Alcázar.