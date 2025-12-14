Impulsará CCE la inversión

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el nuevo liderazgo de José Medina Mora, al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el sector empresarial buscará impulsar una decena de proyectos de inversión, entre los que están algunos del sector energético.

Tras asumir la presidencia del CCE, Medina Mora afirmó que esperan invertir bajo la figura de inversión mixta, cuyas reglas están por anunciarse y agregó que en el diálogo que tiene el sector privado con el gobierno se espera mejorar las reglas y que el sector público sea un facilitador de inversiones.

Agregó que en la reunión que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum le planteó que impulsarán 10 proyectos insignia que están "atorados", a fin de que se desatoren los trámites que retrasan esas inversiones.

Comentó que la máxima cúpula empresarial buscará el diálogo con el gobierno federal para lograr un mayor crecimiento económico del país y facilitar las inversiones.

El líder empresarial -quien fue candidato único y que asumió este miércoles la presidencia del organismo- aseguró que "el CCE no es oficialísimo, el CCE no es oposición, el CCE es institución y desde la institución estableceremos este diálogo institucional con el gobierno".

En conferencia de prensa, minutos después de que terminó la Asamblea General en la que fue elegido como presidente del CCE, expuso que junto con el gobierno buscarán trabajar en un planteamiento único en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Lo que decíamos, pues ponernos la camiseta de la selección nacional, todos somos México, tenemos que dar con una sola voz a Washington y en eso estaremos trabajando".

Dijo que es momento de "poner los pies en la tierra porque lo único cierto es que hay incertidumbre" y advirtió: "Bienvenidos al mundo de los aranceles, los aranceles llegaron para quedarse...tenemos que negociar en esos términos y México.

Comentó que trabajará en tres prioridades, atraer más inversiones, lograr una renegociación del T-MEC en los mejores términos y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Enfatizó que "somos una economía muy dinámica, pero creciendo muy poco. Hay veces que se pone énfasis nada más en un bajo crecimiento. Nosotros ponemos el énfasis en el tamaño de la economía y las oportunidades que existen y que tenemos que trabajar en conjunto, en colaboración para lograr recuperar ese crecimiento y la en la manera es destrabar la inversión".

Medina Mora dijo que otro de los temas que buscarán impulsar es que las inversiones representen el 25% del PIB, lo que implica subirlas del actual 22%.

Para el empresario los comités empresariales que han surgido para impulsar las inversiones ayudarán a promover los proyectos en el país, por lo que dijo son interlocutores, así como lo son los organismos del sector privado con el gobierno federal y sus dependencias.

El sector empresarial está unido: José Medina

En su primer mensaje ante los medios, Medina Mora reconoció que la economía mexicana requiere crecer con el impulso de la inversión pública y privada. El empresario enfatizó que para que se concreten estos desembolsos se requiere certidumbre, seguridad, energía y agua suficiente. "Estaremos trabajando en que no haya excusas para invertir, en destrabar toda la problemática que pueda existir para que los proyectos de inversión se consoliden, de tal manera que retomemos ese crecimiento económico y que existan los recursos para que el Gobierno pueda seguir con las políticas públicas para la redistribución esa riqueza, ese es un objetivo que compartimos con la presidenta Sheinbaum", refirió.

Aunque existe una ruptura interna entre el CCE y Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), el empresario insistió en que el sector empresarial está unido. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco, afirmó que no regresarán al CCE hasta que no se investiguen los vínculos que tenía el organismo cúpular con Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo y quien es investigado por una presunta trama de crimen organizado. Medina Mora afirmó tajantemente que no existe ninguna relación institucional entre el empresario. "No hay nada que el diálogo no ayude a que se aclaren todos los temas. Concanaco tiene una representatividad importante en el país y, desde luego, buscaremos ese acuerdo. Institucionalmente, Concanaco sigue perteneciendo al CCE, aunque ellos hayan decidido no participar, sin embargo, buscaremos ese diálogo para que puedan reincorporar su participación", indicó. (EP)