Llueve sobre mojado para los jitomateros

Ciudad de México.- Los jitomateros mexicanos enfrentan una serie de dificultades que los obliga a reducir su producción o sembrar otro tipo de cultivos, indicaron especialistas en el sector, consultados por EL UNIVERSAL.

Las exportaciones de la hortaliza mexicana, el también llamado tomate rojo, a Estados Unidos estuvieron valoradas en mil 972 millones de dólares entre enero y octubre pasado, 22.8% menos que en el mismo período de 2024, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de la Unión Americana.

Las peores caídas se registraron en agosto, septiembre y octubre del año pasado, después que el 14 de julio entró en vigor la cuota compensatoria estadounidense de 17.09% contra el jitomate nacional, al acusar a los productores mexicanos de vender el alimento por debajo del precio de mercado.

"La cuota compensatoria desmotivó a los agricultores mexicanos, al ver menores ventas en el mercado estadounidense por los operativos contra migrantes mexicanos, porque la gente no salía a comprar", explicó el vicepresidente del Sistema Producto Tomate, Manuel Cázares Castro.

Desde su punto de vista, todas las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump generan incertidumbre y provoca una contracción de los mercados.

Además, dijo, los jitomateros enfrentan el cambio climático, las plagas y la falta de financiamiento.

"Todos esos factores hicieron que algunos productores que sembraban 50 hectáreas las redujeran a 30 o 20 hectáreas para buscar una mejor rentabilidad", detalló durante una entrevista con El Gran Diario de México.

Hay casos en que los productores optaron por sembrar otro tipo de cultivo, como chiles, para obtener mejores ingresos.

"Si bien no se sabe si la reducción del área total sembrada llega a 30%, cuando menos supera 20%", comentó Cázares Castro.

Ante las condiciones del mercado, la producción fue de 755 millones de dólares entre enero y noviembre pasado, un desplome de 47.8% contra el mismo lapso de 2024, señalan cifras oficiales analizadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El director general de GCMA, Juan Carlos Anaya, destacó que "en noviembre de 2025 se observa una contracción generalizada del sector. Disminuyó la superficie cosechada, se redujo 2% el consumo aparente y cayó la producción, lo que refleja menores rendimientos y ajustes productivos".

"En precios, el ajuste es más severo: el precio pagado al productor registró una caída de 33.3%, y el precio al consumidor bajó 24.2%. Como resultado, el valor de la producción se contrajo 47.8%, para ubicarse en 755 millones de dólares, pese a que el volumen exportado muestra una baja relativamente menor", expuso Anaya.