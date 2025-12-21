TikTok firma acuerdo para formar nueva unidad en EU

SAN FRANCISCO.- TikTok firmó un acuerdo con tres grandes inversores —Oracle, Silver Lake y MGX— para formar una nueva empresa estadounidense de TikTok, lo que garantiza que la popular plataforma social de videos se mantenga en funcionamiento en Estados Unidos.

Se tiene previsto que el acuerdo se concrete el 22 de enero, según un memorando interno al que The Associated Press tuvo acceso. El director general de la compañía, Shou Zi Chew, afirmó en el memorando que ByteDance y TikTok han firmado acuerdos vinculantes con los tres inversores.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer su continua dedicación y su incansable trabajo. Sus esfuerzos nos permiten seguir operando al más alto nivel y garantizarán que TikTok continúe creciendo y prosperando en Estados Unidos y en todo el mundo", escribió Chew en el memorando a los empleados. "Con estos acuerdos en vigor, nuestro enfoque habrá de seguir donde siempre ha estado: firmemente centrado en satisfacer a nuestros usuarios, creadores, negocios y la comunidad global de TikTok".

La nueva empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos será propiedad en un 50% de un consorcio de nuevos inversores, que incluye a Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX, con el 15% cada uno. Otro 30,1% será propiedad de afiliados de los inversionistas existentes de ByteDance, mientras que ByteDance conservará el 19,9%, según el memorando. El memorando no especificó quiénes son los otros inversores y tanto TikTok como la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

La empresa conjunta en Estados Unidos tendrá una nueva junta directiva integrada por siete miembros, la mayoría de ellos estadounidenses, de acuerdo con el memo. También estará sujeta a términos que "protejan los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos".

Los datos de los usuarios estadounidenses estarán almacenados localmente en un sistema gestionado por Oracle.

El algoritmo de TikTok —el ingrediente secreto detrás de su adictivo feed de videos— será reentrenado con datos de usuarios estadounidenses para "garantizar que el feed de contenido esté libre de manipulación externa", según el memorando. La empresa conjunta también supervisará la moderación de contenido y las políticas dentro del país.

Funcionarios estadounidenses alegan que el algoritmo de ByteDance es vulnerable a la manipulación por parte de las autoridades chinas, quienes podrían usarlo para moldear el contenido en la plataforma de una manera que es difícil de detectar.