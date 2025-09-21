Nvidia invertirá 5 mmdd en Intel

NUEVA YORK.- El fabricante de chips Nvidia, líder mundial en su sector, anunció el jueves que invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y colaborará con la empresa de semiconductores, que ha enfrentado dificultades.

Nvidia e Intel colaborarán para trabajar en centros de datos personalizados que forman la columna vertebral de la infraestructura de inteligencia artificial, así como en productos para computadoras personales, afirmó Nvidia en un comunicado de prensa.

Nvidia indicó que gastará 5.000 millones de dólares para comprar acciones ordinarias de Intel a 23,28 dólares por acción. La inversión, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, se produce un mes después de que el gobierno de Estados Unidos adquirió 10% de participación en Intel.

"Esta colaboración histórica une estrechamente las competencias en inteligencia artificial y computación acelerada de NVIDIA con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86, una fusión de dos plataformas de clase mundial", dijo Jensen Huang, director general de Nvidia. "Juntos, expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación".

Las dos empresas dijeron que trabajarán en "conectar sin problemas" sus arquitecturas.

En las operaciones de la mañana, las acciones de Intel se dispararon un 25%, su mayor ganancia porcentual en un solo día en décadas. Las acciones de Nvidia subieron 2%.

Para los centros de datos, Intel fabricará chips personalizados que Nvidia utilizará en sus plataformas de infraestructura de inteligencia artificial. Mientras que para los productos PC, Intel desarrollará microprocesadores que integren la tecnología de Nvidia.

El acuerdo proporciona un salvavidas para Intel, que fue un pionero en Silicon Valley y disfrutó de décadas de crecimiento a medida que sus procesadores impulsaban el auge de las computadoras personales, pero cayó en una crisis después de quedarse atrás en el cambio hacia la era de la computación móvil desatada por el debut del iPhone en 2007.