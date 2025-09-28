Abren inversiones en el País

MONTERREY, NL.- Pese a un entorno de incertidumbre por el tema de aranceles, la revisión del T-MEC y la ralentización de la economía mexicana, empresas nacionales e internacionales siguen apostando a México. Con esto destacaron los empresarios que el País sigue siendo un punto estratégico para las inversiones.

Invertirá Finsa 220 mdd en nuevo parque industrial

Finsa anunció la construcción en dos fases de un nuevo parque industrial que estará ubicado en el municipio de García, Nuevo León, dentro de un espacio de 92 hectáreas, en el cual destinará una inversión de 220 millones de dólares.

Sergio Argüelles González, presidente y director general de la compañía, dijo que se trata de un nuevo desarrollo sostenible, en el que la primera etapa constará de 45 hectáreas, y después continuarán con las 47 hectáreas restantes.

“El parque industrial Finsa Monterrey García será el primer desarrollo institucional sostenible y de mayor escala en el municipio. El plan maestro contempla la construcción de 17 naves industriales con un área rentable estimada de 370 mil metros cuadrados”, explicó el directivo.

Alex Marcos Zablah, director Comercial de Grupo Comercial Control.

Indicó que la proyección es que puedan albergar a unas 25 empresas.

“Se espera la llegada de más de 25 compañías de nivel Triple A. Lo que generará más de 14 mil empleos directos y un impacto multiplicador de miles de empleos indirectos en la comunidad”, dijo Argüelles.

En un anuncio conjunto, el alcalde del municipio de García, Manuel Guerra Cavazos, reveló el monto de inversión.

“Sigue llegando inversión a nuestro municipio. Les comparto que viene una inversión de 4 mil millones de pesos (220 millones de dólares), de inversión inicial en nuestro municipio. Muchas gracias al a gente de Finsa”, dijo el munícipe.

Inyectarán 4.8 mmdd en tecnología en Querétaro

La firma tecnológica estadounidense CloudHQ informó que invertirá 4 mill 800 millones de dólares en un proyecto para construir seis centros de datos en el estado de Querétaro, durante los próximos años.

En una conferencia de prensa con altos funcionarios del Gobierno, el director de operaciones, Keith Harney, explicó que CloudHQ busca un contrato de arrendamiento a largo plazo antes de proceder con la construcción del sitio.

Detalló que los centros de datos estarán construidos en 52 hectáreas, constarán de 900 megawatts (MW), de los cuales ya se tiene asegurada la energía inicial para los primeros 200 MW con apoyo de CFE y de Cenace, lo que representa una inversión previa de 250 millones de dólares. Además de que se tratará de un desarrollo sostenible al usar refrigeración sin agua y certificación LEED de oro y plata.

Harney explicó que los centros de datos utilizarían un sistema de refrigeración sin agua, y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el consumo de agua de las instalaciones sería “muy bajo”.

Pablo Espinosa, Vicepresidente para México y Latinoamérica de MillerKnoll, posa con algunos productos de los que ya elaboran en la planta de Apodaca.

Aterriza mueblera en NL

Luego de tres años de analizar a diversos países y ciudades dentro de México, Nuevo León atrajo una inversión de 25 millones de dólares de la empresa estadounidense global MillerKnoll, que ayer inauguró oficialmente su planta de muebles tapizados en el municipio de Apodaca.

Pablo Espinosa, vicepresidente para México y Latinoamérica de MillerKnoll, refirió que la Entidad compitió contra lugares como Sao Paulo, Brasil, y Costa Rica, donde analizaron su plataforma de zonas francas. También analizaron zonas dentro de Estados Unidos y en la Ciudad de México.

Al final optaron por Nuevo León por su capital humano, infraestructura, desarrollo y ubicación.

MillerKnoll es un colectivo de marcas como Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman, Geiger, HAY, Holly Hunt, Knoll Textiles, Muuto, NaughtOne, entre otras, a las que proveerá está planta para todo el Continente Americano.

“Este es un centro de excelencia operativa de MillerKnoll, que se va a especializar primordialmente en productos tapizados.

“Va a ser una planta que se va a especializar en todo lo que tenga que ver con mobiliario casual; le llamamos auxiliar para las oficinas, como sillones, sofás”, indicó.