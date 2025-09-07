Presentan iniciativa ´Empresas por la Paz´Se busca dotar de estabilidad, seguridad y frenar la extorsión en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), y representantes de los sectores religioso y académico, presentaron ayer la iniciativa "Empresas por la Paz".
La medida busca identificar, medir y visibilizar a negocios familiares que promueven entornos laborales pacíficos, incluyentes y sostenibles.
Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo empresarial, sostuvo que el mensaje es sencillo: "La paz empieza en la familia, se consolida en el negocio y se multiplica en la comunidad".
Reconoció que la extorsión es un delito que ha evolucionado en todas sus modalidades en México y quien denuncia pone en riesgo su vida.
Por ello, dijo, el distintivo busca dotar de estabilidad, seguridad y frenar la extorsión en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Esperanza Ortega, ex Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), llamó a los empresarios a denunciar.
"Este compromiso viene porque se debe acabar la extorsión, pero es responsabilidad nuestra y no sólo de la autoridad", dijo.
Los líderes empresariales apuntaron que los ambientes seguros son gestores de crecimiento comercial y crediticio, por lo que llamaron a los locatarios y dueños de emprendimientos a sumarse a la causa.
Jorge Atilano, director Ejecutivo de los Diálogos por la Paz, apuntó que el método para obtener el distintivo consiste en responder a 21 preguntas que conjuntan las 14 acciones nacionales y siete locales orientadas a convertir las empresas en lugares de paz, seguridad e inclusión.