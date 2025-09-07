Presentan iniciativa ´Empresas por la Paz´

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), y representantes de los sectores religioso y académico, presentaron ayer la iniciativa "Empresas por la Paz".

La medida busca identificar, medir y visibilizar a negocios familiares que promueven entornos laborales pacíficos, incluyentes y sostenibles.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo empresarial, sostuvo que el mensaje es sencillo: "La paz empieza en la familia, se consolida en el negocio y se multiplica en la comunidad".

Reconoció que la extorsión es un delito que ha evolucionado en todas sus modalidades en México y quien denuncia pone en riesgo su vida.

Por ello, dijo, el distintivo busca dotar de estabilidad, seguridad y frenar la extorsión en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Esperanza Ortega, ex Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), llamó a los empresarios a denunciar.

"Este compromiso viene porque se debe acabar la extorsión, pero es responsabilidad nuestra y no sólo de la autoridad", dijo.

Los líderes empresariales apuntaron que los ambientes seguros son gestores de crecimiento comercial y crediticio, por lo que llamaron a los locatarios y dueños de emprendimientos a sumarse a la causa.

Jorge Atilano, director Ejecutivo de los Diálogos por la Paz, apuntó que el método para obtener el distintivo consiste en responder a 21 preguntas que conjuntan las 14 acciones nacionales y siete locales orientadas a convertir las empresas en lugares de paz, seguridad e inclusión.