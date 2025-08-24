Samsung se mantiene con mayor volumen de envíos a nivel global

Los últimos monitoreos de la cuota de mercado de smartphones realizados por las consultoras Counterpoint, IDC y Canalys colocan a Samsung como líder en la industria. Al segundo trimestre de 2025, la surcoreana se mantiene en primer lugar como la empresa con mayor volumen de envíos a nivel global, superando a Apple, Xiaomi y Vivo.

De acuerdo con Counterpoint, el desempeño positivo de la serie Galaxy S25 y los modelos de gama media sostienen la posición de Samsung al frente. IDC indicó que la consolidación se debió al buen resultado en ventas de la serie Galaxy A36 y Galaxy A56, la gama media que este año adoptó algunas funciones de inteligencia artificial.

En el segmento de teléfonos plegables, un informe de TrendForce señala que la penetración global aún es limitada, pero la posible entrada de Apple en 2026 podría detonar el mercado y convertirlo en una categoría mainstream. Mientras tanto, según la firma de análisis, Samsung domina este nicho con una participación del 45.2 por ciento.