Indicador de precios sorprende al mercado

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en México continúa su camino a la baja. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ha situado en 3,69% a tasa anual, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El indicador no se había colocado en este nivel desde finales de 2020 y ha disminuido más de lo esperado por el mercado, que estimaba un incremento de los precios para fin de año.

El Inegi señala que respecto a noviembre la inflación se elevó ligeramente un 0,28% y que los productos que incidieron al alza en los precios fueron el transporte aéreo, las loncherías, el tomate verde y la vivienda propia. Sin embargo, el impacto de esas subidas fue contrarrestado por el descenso del coste de productos agropecuarios como el huevo y el pollo.

La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ha ubicado en 4,33% a tasa anual y con un incremento mensual de 0,41%. Este indicador todavía se encuentra lejos del objetivo del 3% del Banco de México. "La desaceleración en la inflación de México en 2025 se debió principalmente a la no subyacente, que se ubicó debajo de 2% en cinco de los últimos seis meses, mientras que la subyacente se ubica por encima del 4% desde mayo", señala Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo BASE.

La expectativa del mercado es que la inflación remonte al arranque de este año por la subida de los impuestos y la imposición de aranceles a productos asiáticos. "Anticipamos un repunte de la inflación anual a inicios de este año como consecuencia de los efectos de los incrementos a impuestos y aranceles que entraron en vigor el 1 de enero, que impactarían principalmente al componente de mercancías. Sin embargo, a lo largo del año estas presiones se verán contrarrestadas parcialmente por los efectos de la apreciación del tipo de cambio, la relativamente baja inflación de precios al productor y el crecimiento económico modesto que prevalecerá", indican desde el Centro de Estudios Económicos de Banamex.

El Banco de México, que tiene el mandato de mantener controlada la inflación a través de la política monetaria, ha reconocido que en el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica se mantuvo débil. La entidad señala en la minuta de su última reunión, en diciembre, que los aranceles y los impuestos tendrán un impacto "transitorio". "Respecto del impacto sobre las perspectivas de inflación de las modificaciones al IEPS y del aumento de tarifas arancelarias en 2026, la mayoría consideró que se prevé que estos tengan efectos de una sola vez y de carácter transitorio sobre la inflación", apunta la minuta. La Junta de Gobierno tiene previsto anunciar su próxima decisión de política monetaria el próximo 5 de febrero.