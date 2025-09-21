Ventas de tiendas ANTAD aumentan 7.6% en agosto

Ventas de tiendas ANTAD aumentan 7.6% en agostoLos resultados por formato de tienda arrojaron que autoservicio tuvo un crecimiento de 3.2 por ciento a Tiendas Iguales y de 5.6 por ciento a Tiendas Totales.
CIUDAD DE MÉXICO.- En agosto, las ventas en términos nominales a Tiendas Iguales, donde se consideran todas las tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron un incremento de 7.6 por ciento, informó en un comunicado la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
Mientras que a Tiendas Totales, que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 10.1 por ciento, respecto al mismo mes de 2024.
Los resultados por formato de tienda arrojaron que autoservicio tuvo un crecimiento de 3.2 por ciento a Tiendas Iguales y de 5.6 por ciento a Tiendas Totales.
Por su parte, el formato departamental reportó 16.8 por ciento a Tiendas Iguales y 18.3 por ciento a Tiendas Totales.
Y especializada presentó un crecimiento de 3.9 por ciento a Tiendas Iguales y de 7.4 por ciento a Tiendas Totales.
En lo que respecta al crecimiento acumulado para el periodo de enero a agosto de 2025 a Tiendas Iguales es de 3.6 por ciento y a Tiendas Totales 6.2 por ciento.
En términos de valor, las ventas del mes de agosto ascendieron a 139.9 miles de millones de pesos y las acumuladas al octavo mes de 2025 a mil 57.2 miles de millones de pesos.