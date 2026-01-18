Históricos retiros por desempleo en Afores

CIUDAD DE MÉXICO.- Los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron los 38 mil 882 millones de pesos el año pasado.

Representa un incremento de 26.5% con relación a 2024 y es la mayor cifra desde que comienzan los registros en la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar), a partir de 2000.

El crecimiento se enmarca en un año de debilidad laboral y la presencia de falsos gestores que siguen promoviendo el trámite entre trabajadores a cambio de una comisión, a pesar de que se trata de un proceso totalmente gratuito.

Los datos de la Consar muestran que sólo en diciembre de 2025 se retiraron por concepto de desempleo un total de 3 mil 992 millones de pesos, 36.1% por arriba del mismo mes de 2024 y también significó un máximo histórico para un solo mes. El número de trabajadores que solicitaron el retiro por desempleo de las Afore fue de un millón 944 mil 402 registros en 2025, 227 mil 400 más que en 2024.

El resultado de 2025 es similar al de 2021, cuando un millón 995 mil personas solicitaron el retiro por desempleo, cuando la economía aún se recuperaba de los efectos de la pandemia de Covid-19.

Solamente en diciembre, Afore Coppel encabezó la lista, con 914 millones de pesos en retiros por desempleo. Le siguen Azteca, con 677 millones, mientras que XXI Banorte reportó 590 millones.

Muy cerca se ubican las Afore Banamex y Sura, con retiros por 576 millones de pesos y 464 millones de pesos, respectivamente.

Estos niveles reflejan una presión persistente sobre el ahorro para el retiro, particularmente entre los trabajadores que tuvieron que recurrir a este mecanismo con el fin de enfrentar episodios de pérdida de empleo el año pasado.

Falsos gestores

El pasado 23 de octubre, el presidente de la Consar, Julio César Cervantes, dijo que gran parte de los retiros por desempleo de las Afore y sus cifras históricas son consecuencia de la falsa gestoría o coyotaje, que engaña a los trabajadores a cambio de realizar un trámite que es totalmente gratuito.

Para dimensionar el tema, el funcionario recordó que los retiros por desempleo de las Afore fueron cercanos 31 mil millones de pesos en 2024, de los cuales 20 mil millones se obtuvieron a partir de la falsa gestoría realizada por coyotes.

Ante la problemática, la Cámara de Diputados aprobó un candado para evitar que los gestores realicen el trámite a nombre del trabajador, ya que con engaños logran obtener el máximo por retiro por desempleo, unos 34 mil pesos, de los cuales obtienen una comisión que alcanza 30% y que impacta directamente en el titular de la cuenta. Sin embargo, el candado aún no se aprueba en el Senado, debido a la agenda legislativa que ha priorizado otros temas.

"Entendemos que, dado que el periodo legislativo ha tenido mucha carga de trabajo, está por ser analizada en la mesa directiva del Senado", dijo el funcionario.