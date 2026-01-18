Retiran 634 mil minineveras Frigidaire tras riesgo incendios

NUEVA YORK.- Un distribuidor de electrodomésticos está ampliando un retiro de minineveras que ahora cubre aproximadamente 964.000 productos de la marca Frigidaire vendidos en Estados Unidos, tras múltiples informes de incendios.

Después de un retiro de alrededor de 634.000 minineveras el año pasado, Curtis International, con sede en Canadá, retiró el jueves adicionalmente 330.000 de otro modelo. Según un aviso publicado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, las neveras retiradas tienen componentes eléctricos que pueden provocar un cortocircuito e incendiar el plástico utilizado para fabricar el producto, lo que representa un riesgo de incendios y posibles quemaduras para los usuarios.

Las 330.000 minineveras Frigidaire ahora bajo retiro llevan el número de modelo EFMIS121 y se vendieron exclusivamente en Target. Según la Comisión, hasta la fecha se han vinculado seis incendios con estos productos.

La Associated Press contactó a Target y Curtis International para obtener más comentarios el jueves.

Las 634.000 minineveras retiradas el año pasado tenían los números de modelo EFMIS129, EFMIS137, EFMIS149 y EFMIS175. En ese momento, se informaron otros 26 incidentes que incluían sobrecalentamiento, derretimiento o incendio así como dos lesiones relacionadas con la inhalación de humo.

Se insta a los propietarios de las minineveras retiradas a dejar de usarlas de inmediato y visitar el sitio web de Curtis International para saber cómo solicitar un reembolso. Los consumidores elegibles deberán cortar el cable de alimentación de su producto, escribir "recall" con un marcador permanente en la puerta frontal de la nevera y enviar fotos a la empresa.

Curtis International afirma que las neveras retiradas se fabricaron entre enero de 2020 y diciembre de 2023. Las neveras del modelo EFMIS121 retiradas el jueves se vendieron tanto en tiendas físicas como en línea en Target por alrededor de 30 dólares, y los productos de la marca Frigidaire retirados el año pasado fueron vendidos por minoristas como Walmart y Amazon por entre 36 y 40 dólares, según la CPSC.