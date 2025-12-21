Temen aumento en tarifas por fusión de Volaris y Viva

CIUDAD DE MÉXICO.- La intención de Volaris y Viva Aerobus de formar un solo grupo mexicano de empresas bajo una estructura de sociedad controladora puede afectar la competencia en el mercado de aerolíneas de bajo costo, de acuerdo con analistas consultados por EL UNIVERSAL.

Las aerolíneas aseguran que el objetivo de crear una "holding", es decir, una compañía matriz que controla ambas mediante la propiedad de sus acciones, pero dejándolas operar independientemente, tiene como meta aumentar los viajes aéreos a precios bajos, colocar capital para crecer y hacer eficiente sus costos. Sin embargo, se puede crear una concentración que afecte la competencia y eleve las tarifas al consumidor en las rutas donde compiten actualmente.

"Desde el punto de vista de la regulación de competencia económica o antimonopolios, que precisamente busca que haya competencia en mercados abiertos como el de la aviación, para lograr mejor calidad en el servicio y tarifas más competitivas para beneficio del usuario, esto califica claramente como una concentración que necesariamente requerirá de la autorización de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio", dijo Juan Carlos Machorro, abogado líder de la Práctica Transaccional del despacho Santamarina y Steta.

En su opinión, lo primero que debe analizar la comisión es delimitar el mercado relevante en el que se desempeñan ambas aerolíneas para ver cuál es el impacto de la concentración.

"Tienen más de 40% de participación del mercado de la aviación, el doble de lo que tiene Aeroméxico, que es más o menos 20%, es un porcentaje considerable y enciende los focos rojos de una autoridad en materia de competencia económica para aprobar o no una fusión de este tipo", expuso.

"Pero si se considera el mercado de las aerolíneas de bajo costo, son los únicos dos jugadores, porque ya no existe Interjet, y ese 40% se convierte en 100% del mercado de bajo costo", detalló Machorro.

Además, se debe revisar si hay traslapes en las rutas hacia las ciudades donde vuelan, porque se pueden convertir en la única compañía que opere cierto destino.





"Se acaba la competencia"

En tercer lugar, indicó que la Comisión Antimonopolio deberá revisar qué tan competitivas son o no las tarifas que ofrecen los dos agentes económicos frente a otros que participan en el mercado.

"Se acaba la competencia entre las aerolíneas de bajo costo y se corre el riesgo de que, no obstante, lo que dicen ahorita, dejen de ser empresas de bajo costo y habría, por lo menos, la tentación de subir tarifas si efectivamente las tarifas que está manejando Aeroméxico son más altas que las de ellos", agregó.

Volaris y Viva afirman que esta unión les permitirá tener mayores economías de escala a través de su nuevo grupo de aerolíneas, se beneficiarían de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida.

"Esto permitirá a ambas aerolíneas expandir su oferta de servicios de bajo costo y alta calidad, haciendo que los viajes aéreos sean más accesibles para un grupo más amplio de pasajeros, con el objetivo de expandir el alcance del mercado y estimular la demanda", indicaron.





EN LA MIRA DE EU

La unión tendrá que ser analizada por las autoridades antimonopolios tanto en México como en Estados Unidos.

Jonathan Félix, analista del sector aéreo en Verum, dijo que la intención de ambas aerolíneas es permanecer con costos bajos, además, no compiten entre ellas en varias rutas, pues casi 40% de las que opera Volaris no tienen competencia, igual Viva.

Donde quizá pudiera haber un impacto es en rutas hacia ciudades de alta densidad como México, Guadalajara, Tijuana o Cancún, pero eso se verá con el tiempo.

"Si ellos cumplen con lo que dijeron, es positivo en el sentido de dar vuelos más baratos, pero sólo el tiempo lo dirá", comentó Félix.

Viva y Volaris detallaron que la estructura de holding les permite conservar sus marcas únicas y operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes, manteniendo las opciones existentes para los pasajeros y aumentar sus viajes punto a punto.